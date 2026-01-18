Seattle Seahawks aseguran la Final de la NFC en casa tras aplastar a los 49ers

Los Seattle Seahawks dieron un golpe de autoridad este sábado al derrotar 41-6 a los San Francisco 49ers, un triunfo que no solo los coloca en la final de la Conferencia Nacional (NFC), sino que también les asegura disputar ese duelo clave en su propio estadio, con el respaldo total de su afición.

El equipo de Seattle aprovechó su condición de local y ahora esperará al ganador del enfrentamiento de este domingo entre los Chicago Bears y Los Angeles Rams, con la ventaja de definir el pase al Super Bowl frente a su gente.

La Final de la NFC se jugará en Seattle

Gracias a esta contundente victoria, los Seahawks confirmaron que la final de la NFC se celebrará en casa, un factor que históricamente ha sido determinante para la franquicia. La última ocasión en que Seattle llegó al juego por el campeonato de la conferencia fue en la temporada 2014, cuando derrotaron 28-22 a los Green Bay Packers.

Ahora, más de una década después, el conjunto vuelve a colocarse a un paso del Super Bowl, con el beneficio adicional de no tener que salir de su estadio.

Kenneth Walker III impulsa el dominio local

El corredor Kenneth Walker III fue la figura ofensiva del encuentro al sumar 116 yardas terrestres y tres anotaciones por acarreo, liderando un ataque que nunca soltó el control del partido.

.@49ers @Seahawks @Kenneth_Walker9 scores the Hat Trick with a whole lotta help from his friends….Seahawks love to block Good scheme…movement at the POA. everyone contributes. #BaldysBreakdowns pic.twitter.com/vNzmaxNSxY — Brian Baldinger (@BaldyNFL) January 18, 2026



El mariscal Sam Darnold también aportó con solidez al lanzar para 124 yardas y un ‘touchdown’, suficiente para mantener la presión constante sobre la defensiva rival.

Arranque explosivo que inclinó la balanza

El dominio de los Seahawks comenzó desde el kickoff inicial, cuando Rashid Shaheed protagonizó un espectacular regreso de 95 yardas hasta la zona pintada para el 7-0. Posteriormente, un gol de campo de Jason Myers y un pase de anotación a Jaxon Smith-Njigba ampliaron la ventaja a 17-0.

Los 49ers apenas respondieron en el segundo cuarto con dos goles de campo de Eddy Pineiro, que acercaron el marcador 17-6. Sin embargo, antes del descanso, Kenneth Walker III volvió a castigar con una carrera de ‘touchdown’ para dejar el 24-6.

Segunda mitad sin resistencia de San Francisco

En la segunda mitad, Seattle mantuvo el control absoluto del juego. Un nuevo gol de campo de Jason Myers y otro acarreo a las diagonales de Kenneth Walker III estiraron la diferencia a 34-6, ante un rival incapaz de frenar el ataque local.

Cierre contundente y ventaja total rumbo al Super Bowl

La paliza se completó en el último periodo, cuando Walker volvió a cruzar la línea de gol para firmar su tercera anotación del partido y sellar el marcador 41-6.

Con el resultado asegurado, los Seahawks retiraron a Sam Darnold, ‘quarterback’ titular, para evitar una lesión, dando paso a Drew Lock. En el lado visitante, Brock Purdy también fue enviado a la banca y Mac Jones concluyó el compromiso.

Con la final de la NFC garantizada en su estadio, los Seattle Seahawks se colocan como uno de los equipos más peligrosos de la NFL, listos para buscar el boleto al Super Bowl con el impulso de su afición como gran aliado.

