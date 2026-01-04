Myles Garrett establece récord de capturas en una temporada de NFL

Myles Garrett volvió a hacer historia en la NFL y lo hizo con una actuación que confirma su lugar entre los defensivos más dominantes de todos los tiempos. El cazamariscales de los Cleveland Browns rompió este domingo el récord de capturas en una sola temporada, al llegar a 23 derribos del quarterback, una cifra nunca antes alcanzada en la liga.

El ala defensiva superó así la marca de 22.5 capturas que hasta ahora compartían Michael Strahan, lograda en 2001 con los New York Giants, y T.J. Watt, quien la igualó en 2021 con los Pittsburgh Steelers. Garrett consiguió el nuevo registro tras derribar a Joe Burrow, mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, en una jornada que quedará registrada en los libros de historia de la NFL.

Desde su llegada a la liga en 2017 como primera selección global del draft, procedente de Texas A&M, Garrett ha construido una carrera marcada por la consistencia y la evolución. Sin embargo, la temporada 2025 se ha convertido en su obra cumbre. Además de liderar la NFL en capturas, también encabeza la liga en tacleadas detrás de la línea de golpeo con 32, diez más que en la campaña anterior, cuando ya había sido el mejor en ese rubro.

Una temporada dominante que lo pone rumbo a otro premio

El impacto de Garrett no se explica solo en números acumulados, sino también en la regularidad de su rendimiento. En toda la temporada, apenas se fue en blanco en cuatro partidos: ante Pittsburgh Steelers, Minnesota Vikings y Detroit Lions en semanas consecutivas, y nuevamente frente a los Steelers en la Semana 17. El resto del calendario fue una demostración constante de presión sobre los quarterbacks rivales.

Su mejor actuación individual llegó en la Semana 8, cuando registró cinco capturas en la visita a los New England Patriots. Aunque los Browns cayeron 32-13, el desempeño del defensivo fue una de las actuaciones individuales más destacadas del año. A esa exhibición se suman las cuatro capturas que consiguió en la derrota como local ante los Baltimore Ravens en la Semana 6.

Antes del inicio de la Semana 17, Garrett acumulaba 22 capturas tras sumar dos frente a los Bengals, quedándose a apenas media captura de igualar el récord histórico. No necesitó esperar mucho para superarlo y quedarse en solitario con la marca.

El récord es también reflejo del trabajo colectivo y del sistema defensivo implementado por Jim Schwartz, coordinador defensivo de Cleveland, bajo cuyas órdenes Garrett ha potenciado aún más su impacto en el juego. Hasta esta temporada, solo 12 jugadores en la historia de la NFL habían logrado superar la barrera de las 20 capturas en una misma campaña.

Con este rendimiento, Garrett se perfila como el principal candidato a ganar el premio al Jugador Defensivo del Año, galardón que ya obtuvo en 2023. Su trayectoria apunta con fuerza al Salón de la Fama: en octubre superó a Reggie White en la mayor cantidad de capturas antes de cumplir 30 años y actualmente acumula 124.5 capturas en su carrera.

Además, se encuentra a solo 13 derribos de ingresar al top 10 histórico de la NFL, donde Richard Dent y John Randle comparten el décimo lugar con 137.5 capturas. Con el ritmo actual, Myles Garrett no solo rompió un récord: dejó claro que su legado todavía está lejos de completarse.



