Andy Reid dispuesto a continuar como entrenador de Kansas City Chiefs en 2026

El futuro de Andy Reid en la NFL parece seguir ligado a los Kansas City Chiefs. Lejos de alimentar rumores sobre un posible retiro, el experimentado entrenador en jefe dejó claro que su intención es continuar al frente del equipo la próxima temporada, siempre y cuando la organización así lo decida. Sus declaraciones llegaron en un momento poco habitual, a finales de diciembre, con la campaña ya prácticamente definida para Kansas City.

“Creo que voy a regresar, ¿verdad?”, dijo Reid durante una videollamada con la prensa local. “Si me quieren de vuelta, regresaré. Nunca se sabe en este negocio. Es complicado. Pero sí, lo tengo planeado”. La frase, en tono distendido, sirvió para despejar dudas en torno a un técnico que ha marcado una era reciente en la franquicia.

Reid, de 67 años, suele enfrentar este tipo de preguntas en febrero, tras disputar el Super Bowl, una instancia que los Chiefs alcanzaron en cada una de las últimas tres temporadas. Sin embargo, este año el contexto es distinto. El equipo quedó fuera de la pelea por los playoffs y llega a la última semana con marca de 6-10, preparándose para cerrar la campaña frente a Las Vegas Raiders.

Un legado consolidado más allá de una temporada difícil

A pesar del rendimiento irregular de este año, la trayectoria de Andy Reid respalda su continuidad. En abril de 2024, el entrenador firmó una extensión de contrato por cinco años y 100 millones de dólares, una clara señal de la confianza que la directiva deposita en su proyecto.

Antes de llegar a Kansas City, Reid pasó 14 temporadas como entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles. Allí acumuló 130 victorias en temporada regular y 10 más en playoffs, incluyendo cuatro apariciones en el Juego por el Campeonato de la NFC y una participación en el Super Bowl, que terminó en derrota.

Su etapa con los Chiefs ha sido incluso más exitosa. En 13 temporadas al mando, primero con Alex Smith como mariscal de campo y luego con Patrick Mahomes, Kansas City sumó 149 triunfos en temporada regular y un récord de 18-8 en playoffs. Bajo su dirección, la franquicia vivió una racha histórica que incluyó 10 clasificaciones consecutivas a playoffs, nueve títulos seguidos de la AFC Oeste, siete finales consecutivas de la Conferencia Americana y tres apariciones consecutivas en el Super Bowl.

En cinco visitas al juego más importante de la NFL, Reid logró tres títulos, llevando tres trofeos Lombardi a Kansas City. Solo Bill Belichick, con seis campeonatos junto a Tom Brady y los New England Patriots, supera esa cifra entre los entrenadores en jefe.

En el plano individual, Andy Reid suma 307 victorias totales en la NFL. Con 18 más, superaría a George Halas para ubicarse en el tercer lugar histórico, solo por detrás de Belichick y Don Shula. Un objetivo que, de mantenerse al frente de los Chiefs, todavía parece al alcance.



