Patrick Mahomes tras eliminación y lesión: “No sé por qué tuvo que pasar esto”

La temporada 2025 terminó de la forma más dolorosa posible para los Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes, rostro de la franquicia y uno de los jugadores más determinantes de la última década en la NFL, confirmó que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) de la rodilla izquierda durante la derrota 16-13 ante Los Angeles Chargers, un resultado que además dejó al equipo sin opciones de playoffs por primera vez desde 2014.

El propio Mahomes rompió el silencio horas después del partido con un mensaje cargado de emoción y resignación. “No sé por qué tuvo que pasar esto. Y no voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias, reino de los Chiefs, por apoyarme siempre y por todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca”, publicó el mariscal de campo en sus redes sociales.

Don’t know why this had to happen. And not going to lie it’s hurts. But all we can do now is Trust in God and attack every single day over and over again. Thank you Chiefs kingdom for always supporting me and for everyone who has reached out and sent prayers. I Will be back… — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) December 14, 2025

La gravedad de la lesión fue confirmada posteriormente por el equipo. Un estudio de resonancia magnética reveló la rotura del ACL, lo que pone fin de manera oficial a la temporada del quarterback. “Patrick y el club están explorando actualmente las opciones quirúrgicas”, señaló la organización en un breve comunicado.

La jugada que cambió la temporada y el futuro inmediato

La lesión se produjo en los minutos finales del encuentro, durante la última serie ofensiva de Kansas City. En un intento por extender la jugada, Mahomes salió del bolsillo hacia su derecha y lanzó el balón fuera del campo justo antes de que su pierna izquierda quedara atrapada de forma incómoda al plantar el pie. El liniero defensivo de los Chargers, Da’Shawn Hand, lo derribó en la acción.

El quarterback se tomó de inmediato la rodilla izquierda, visiblemente dolorido, mientras el personal médico corría a asistirlo. Necesitó ayuda para ponerse de pie y avanzó hacia los vestidores con dificultad, apoyándose en los entrenadores y con una toalla sobre la cabeza, una imagen que rápidamente se convirtió en símbolo del abrupto final de la campaña para los Chiefs.

Breaking: #Chiefs superstar QB Patrick Mahomes just went down with a knee injury.



Does not look good at all. pic.twitter.com/FL8o9a8JMU — Arye Pulli (@AryePulliNFL) December 14, 2025

Mahomes ya arrastraba molestias en la rodilla desde semanas atrás y, ante la defensa de Los Ángeles, fue sometido a una presión constante. De acuerdo con Next Gen Stats, fue capturado cinco veces y enfrentó presión en el 48,6 % de sus retrocesos, un desgaste que terminó pasando factura.

La derrota no solo significó la eliminación de Kansas City, sino también el cierre de una racha histórica. En las ocho temporadas de Mahomes como titular, los Chiefs siempre habían alcanzado al menos el Juego de Campeonato de la AFC. Dos veces Jugador Más Valioso de la liga y tres veces MVP del Super Bowl, el mariscal nunca había vivido un final tan abrupto.

Gardner Minshew ingresó en la última posesión ofensiva del partido, pero su pase fue interceptado, sellando el triunfo de los Chargers y el adiós definitivo de los Chiefs a la postemporada.

Tras el encuentro, el ambiente en el vestidor fue descrito como sombrío. “Solo lo abracé, hermano. Es mi hermano. Hemos pasado por tanto juntos. Amamos a Pat”, dijo el ala defensiva Chris Jones, reflejando el impacto emocional que tuvo la lesión en el equipo.

Mahomes será operado en los próximos días y se perderá el programa de temporada baja. Su disponibilidad para el inicio de la próxima campaña ahora queda en duda, mientras los Chiefs visitarán a los Tennessee Titans en la Semana 16 ya sin aspiraciones, pero con la mirada puesta en la recuperación de su líder.



