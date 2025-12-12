Tom Brady cree que podría volver a la NFL aún con 48 años

Tom Brady volvió a generar conversación en el mundo de la NFL al asegurar que, pese a sus 48 años, todavía tendría el nivel físico y mental para regresar a los emparrillados. Sin embargo, el propio exquarterback reconoció que su retorno no es una posibilidad real debido a su actual rol en la estructura de Las Vegas Raiders.

“Creo que la respuesta sería, sí, estoy listo y podría volver, pero ya no me lo permiten porque soy propietario minoritario de los Raiders, así que no puedo salir del retiro”, explicó.

Esa participación accionaria lo inhabilita automáticamente para volver a jugar, aunque su declaración dejó claro que se siente en condiciones de competir.

Rivers, la edad y la posición de quarterback

Mientras analizaba la NFL para FOX Sports, Brady también habló del sorpresivo regreso de Philip Rivers, quien vuelve a la liga a los 44 años para ocupar el rol de quarterback con los Indianapolis Colts, tras cinco temporadas alejado del deporte profesional.

“Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición ante los Seattle Seahawks el próximo domingo”, comentó el exjugador, quien destacó que la agilidad mental sigue siendo el elemento más determinante para un mariscal de campo.

Brady recordó una lección que aprendió en su etapa universitaria con los Michigan Wolverines, en la que se enfatizaba que la posición depende más de la mente que del físico.

“Para el quarterback este juego es de la cabeza a los pies. En Michigan teníamos un dicho: ‘La mente es a la física como cuatro es a uno en la posición de quarterback’. La pregunta es ¿aún tienes la capacidad física para recibir golpes, pasar, ganar tiempo en la bolsa de protección?, si la respuesta es sí, estás dentro”, explicó.

El excapitán de los Buccaneers también admitió que la noticia del retorno de Rivers le provocó una reacción divertida. “¿Quién toma la decisión de retirarse y luego se ‘desretira’ si finalmente se va a retirar de nuevo? ¿Quién hace eso? Es ridículo que Philip haga eso”, dijo, en referencia —sin mencionarlo directamente— a su propio episodio en 2022, cuando anunció su retiro y volvió a los 40 días.

Brady, que ese año retornó para una última campaña con Tampa Bay, se retiró definitivamente al finalizar la temporada, cerrando una carrera que deja abierta una pregunta inevitable: ¿qué habría pasado si la NFL le hubiese permitido volver una vez más?



