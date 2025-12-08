Jets alargan su racha negativa: 15 años sin playoffs en la NFL

Los New York Jets de la NFL sumaron este domingo un capítulo más a su complicada historia reciente al llegar a 15 temporadas consecutivas sin clasificar a los playoffs, la racha activa más larga entre todas las franquicias de las principales ligas profesionales en Estados Unidos. Con este registro superan el empate que compartían con los Buffalo Sabres de la NHL, quienes acumulaban 14 campañas sin postemporada.

La derrota por 10-34 ante los Miami Dolphins dejó a los Jets con marca de 3-10 y sin opciones matemáticas dentro de la división Este de la Conferencia Americana (AFC). El equipo neoyorquino continúa en el sótano y sin posibilidades de competir por un boleto a la postemporada.

La última vez que los Jets pelearon en playoffs fue en la temporada 2010, cuando firmaron un notable 11-5 en la fase regular. Aquella carrera terminó en la final de la AFC, donde cayeron ante los Pittsburgh Steelers.

Al término del encuentro, el head coach Aaron Glenn —quien vive su primera campaña en el cargo— asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo.

“Esto es culpa mía. Así es como lo asumo. Lo único que podemos hacer es mejorar y seguir mejorando. Porque antes de empezar a ganar de forma consistente hay que mejorar en todos los aspectos. Eso nos incluye a nosotros como entrenadores“, apuntó.

La jornada también dejó fuera de la pelea por los playoffs a otros tres equipos. Los Washington Commanders, apaleados 31-0 por los Minnesota Vikings, quedaron con marca de 3-10. Los Atlanta Falcons cayeron 9-37 ante los Seattle Seahawks y se estancaron en 4-9. Mientras que los Cleveland Browns perdieron un dramático 29-31 frente a los Tennessee Titans, quedando en 3-10.

Estas franquicias se suman a New York Giants (2-11), New Orleans Saints (3-10), Arizona Cardinals (3-10), Tennessee Titans (2-11) y Las Vegas Raiders (2-11), todos ya eliminados de la contienda por un lugar en los playoffs cuando restan cuatro semanas para el cierre de la temporada 2024 de la NFL.

Sigue leyendo:

– Steelers y Jaguars toman el control de sus divisiones en una vibrante semana 14 de la NFL

– Kansas City Chiefs compromete los playoffs de NFL tras dura caída ante Broncos

– Carolina Panthers tumban a los Rams, el mejor equipo de la NFL