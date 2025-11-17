Kansas City Chiefs compromete los playoffs de NFL tras dura caída ante Broncos

Los Kansas City Chiefs entraron en una situación crítica en la temporada 2025 de la NFL luego de caer 22-19 ante los Denver Broncos.

Con este resultado, el equipo de Patrick Mahomes deja un preocupante récord de 5-5 y están obligados a reaccionar para no comprometer su clasificación a los playoffs.

Los Broncos, por su parte, siguen viviendo un momento estelar: sumaron su novena victoria en los últimos once juegos.

Liderados nuevamente por un sensacional Bo Nix, quien lanzó para 295 yardas y comandó el quinto ‘drive’ ganador de su brillante temporada, sellado con un gol de campo de Wil Lutz en el último segundo.

Mahomes brilló, pero los Chiefs siguen en caída

Patrick Mahomes terminó con 276 yardas, un pase de anotación para Travis Kelce y una intercepción, pero Kansas City volvió a mostrar inconsistencias ofensivas y defensivas que lo tienen fuera del ritmo habitual al que está acostumbrado.

A pesar de que Kelce hizo historia al convertirse en el máximo anotador de touchdowns en la historia de los Chiefs (84), el equipo no logró evitar su tercera derrota en las últimas semanas, un golpe duro en un momento clave del calendario.

Con este resultado, Kansas City necesitará remontar en la segunda mitad de la temporada para mantenerse con vida en la lucha por la postemporada, algo que parecía impensable hace apenas unas semanas.

Denver vive uno de sus mejores momentos en años. La combinación entre un ataque eficiente y una defensa sólida les permite entrar al descanso por el Día de Acción de Gracias con impulso y confianza.

Panorama de la NFC: Rams toman la cima y 49ers dominan

Mientras los Chiefs complican su camino en la AFC, el segundo turno dominical dejó varios resultados importantes en la Conferencia Nacional:

Los Rams derrotaron 21-19 a los Seahawks y se adueñaron del primer lugar del Oeste con récord de 8-2 .



derrotaron 21-19 a los Seahawks y se adueñaron del primer lugar del Oeste con récord de . Seattle cayó a 7-3 después de fallar un gol de campo en el último segundo que pudo darle la victoria.



después de fallar un gol de campo en el último segundo que pudo darle la victoria. Los 49ers aplastaron 41-22 a los Cardinals, con un gran partido de Brock Purdy , quien lanzó tres pases de anotación.



aplastaron 41-22 a los Cardinals, con un gran partido de , quien lanzó tres pases de anotación. Los Ravens emparejaron su récord a 5-5 tras vencer 23-16 a los Browns.

