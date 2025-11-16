Balean y hospitalizan a Kris Boyd, jugador de los New York Jets

Luego de un tiroteo en la zona de Midtown Manhattan, en Nueva York, Kris Boyd, esquinero de los New York Jets de la NFL, recibió este domingo un disparo en el abdomen por lo que fue llevado a un hospital en el que se encuentra en estado crítico, pero estable.

“Estamos al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd y no haremos más comentarios por el momento“, señaló un comunicado de los Jets.

Según los reportes policíacos, durante la madrugada de este domingo Boyd recibió un disparo en el abdomen a unos pasos de un restaurante ubicado en la calle 38 Oeste, cerca de la 7° Avenida luego de pelear con algunos individuos. El tirador huyó del lugar a bordo de un vehículo todoterreno, mientras que el jugador fue llevado al hospital.

El departamento de policía local abrió una investigación sobre los hechos.

Kris Boyd, un esquinero de 29 años, llegó a la NFL seleccionado en la séptima ronda del Draft 2019 por los Minnesota Vikings, equipo con el que permaneció hasta la campaña 2022.

Para 2023 jugó con los Arizona Cardinals, pero a mitad de la campaña pasó a las filas de los Houston Texans, con quienes permaneció hasta el año pasado.

En la presente temporada firmó con los Jets, equipo con el que no ha debutado debido a que se ha mantenido en la lista de lesionados desde la semana uno.

Sus 7 años de carrera reflejan 105 tackleadas acumuladas, dos balones sueltos forzados, cinco recuperados y tres pases defendidos.

Por su parte, en su más reciente partido, los Jets, que marchan en el último lugar de la división Este de la Conferencia Americana con 2 victorias y 8 derrotas, perdieron 27-14 ante los New England Patriots en la semana 11 de la temporada; por lo que ahora se preparan para su suguiente duelo, visitando a los Baltimore Ravens.

*Con información de EFE.

