Tom Brady volverá a jugar en 2026: el flag football llega a Arabia Saudí

El ‘Fanatics Flag Football Classic’ marcará un hito en el deporte estadounidense: por primera vez, un torneo de exhibición de fútbol bandera se celebrará en Arabia Saudí, en el moderno Kingdom Arena de Riad, el 21 de marzo de 2026.

El evento reunirá a tres equipos dirigidos por entrenadores de renombre en la NFL: Pete Carroll (Las Vegas Raiders), Sean Payton (Denver Broncos) y Kyle Shanahan (San Francisco 49ers). La idea es ofrecer un espectáculo global con figuras que combinan presente y pasado de la liga más poderosa del mundo.

En la cancha estarán algunos de los nombres más reconocidos de la NFL actual. Saquon Barkley, corredor de los campeones Philadelphia Eagles; Christian McCaffrey, motor ofensivo de los 49ers; y CeeDee Lamb, receptor de los Cowboys, son parte de los confirmados.

A ellos se suman defensivos de élite como Maxx Crosby (Raiders), Sauce Gardner (Jets) y Myles Garrett (Browns). La presencia de Rob Gronkowski, histórico compañero de Tom Brady, completa un cartel que combina juventud, talento y experiencia.

El regreso de Brady

La gran sorpresa llegó este lunes, cuando Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl, anunció que saldrá de su retiro para participar en el torneo. A sus 48 años, el exmariscal aseguró sentirse motivado por la oportunidad de llevar el deporte a un nuevo público.

“He tenido la suerte de jugar fútbol americano en todo el mundo. Jugué en Alemania, en Reino Unido, en México y la afición de todas partes me transmitió energía y pasión por este deporte. Me emociona anunciar que salgo de mi retiro para jugar en el ‘Fanatics Flag Football Classic’ que llevará el fútbol americano a Oriente Medio”.

Brady, hoy comentarista de Fox Sports y copropietario minoritario de los Raiders, subrayó que su regreso será en un formato distinto al tradicional. El flag football —conocido en México como tochito— será además disciplina olímpica en Los Ángeles 2028, un impulso clave para su proyección internacional.

“Estoy entusiasmado por volver al campo, disfrutar de la competición junto a algunas de las estrellas más brillantes y leyendas icónicas del deporte y ofrecer un evento deportivo global verdaderamente único a los aficionados de todo el mundo”, añadió.

De esta manera, el fútbol bandera gana protagonismo mundial con un embajador de lujo y un escenario imponente.



