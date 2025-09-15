Joe Burrow estará fuera de las canchas al menos tres meses

Los Cincinnati Bengals recibieron una de las peores noticias posibles: Joe Burrow necesitará cirugía en el dedo gordo del pie y no volverá al campo por lo menos en tres meses, informó ESPN. La ausencia de su mariscal de campo estrella obliga al equipo a replantear sus aspiraciones en una temporada que ya se mostraba complicada.

La lesión ocurrió el domingo en la victoria 31-27 frente a los Jacksonville Jaguars. Cuando faltaban poco menos de nueve minutos para terminar el segundo cuarto, Burrow fue capturado por Arik Armstead. La jugada terminó con varios jugadores cayendo sobre él. Al intentar salir del terreno, el quarterback apenas dio unos pasos antes de desplomarse, lo que obligó a los preparadores físicos a intervenir de inmediato.

Tras una evaluación en la carpa de lesiones, se determinó que no podía regresar. Fue visto con una bota ortopédica y muletas después del encuentro, confirmando lo que muchos temían: la situación era seria. Las imágenes del pie izquierdo fueron enviadas al especialista Robert Anderson, quien recomendó la operación.

Bengals QB Joe Burrow feared to have suffered a Grade 3 turf toe injury that will require surgery and sideline him at least three months. (via @Rapsheet, @TomPelissero) pic.twitter.com/lxVnTj235H — NFL (@NFL) September 15, 2025

Browning toma el mando mientras Cincinnati busca refuerzos

En ausencia de Burrow, el suplente Jake Browning tomó el control el domingo y completó la remontada con un salto de una yarda en la última serie ofensiva. Su actuación le dio el triunfo al equipo, pero la verdadera prueba comienza ahora, cuando deba sostener ese rol durante varias semanas.

Los Bengals, hasta el lunes por la mañana, no tenían otro mariscal de campo activo. Brett Rypien permanece en el equipo de prácticas, mientras la directiva analiza nombres en la agencia libre para sumar profundidad.

Burrow, la primera selección global del draft 2020, acumula un historial de lesiones que preocupa. En su campaña de novato sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla, en 2023 una lesión en la muñeca lo marginó de varios juegos, y también lidió con problemas en la pantorrilla durante ese mismo año. Cada ausencia ha golpeado el rendimiento colectivo: en 14 partidos sin él como titular, Cincinnati tiene marca negativa y un promedio ofensivo inferior a los 20 puntos.

El golpe es doble. No solo pierden al líder de la ofensiva, también arriesgan terreno en la AFC Norte, una división altamente competitiva donde cada partido puede definir el futuro inmediato de la franquicia.



Sigue leyendo:

· “Por la cultura”: NFL celebra en alto el Mes de Herencia Hispana

· Trump critica el nuevo ‘kickoff’ de la NFL, dice que hace ver “afeminado” al fútbol americano

· Latinos a seguir en la NFL: Andy Borregales, Christian González e Isiah Pacheco