Miami Dolphins derrotan en tiempo extra a los Washington Commanders en gran fiesta en el Santiago Bernabéu

Los Miami Dolphins, con un gol de campo de Riley Patterson en el tiempo extra (13-16), lograron la victoria ante los Washington Commanders en un duelo histórico, el primero oficial de la NFL en España, al que no le faltó ningún ingrediente para cumplir con las grandes expectativas que había despertado.

Los Miami Dolphins cambiaron su suerte en el Viejo Continente. El equipo de Florida, que hace exactamente 18 años había perdido, ante los New York Giants, el primer partido de la NFL en Europa, ganó el primer partido de toda la historia de la liga profesional de fútbol americano disputado en España.

Los 78,610 espectadores que acudieron este domingo al estadio Santiago Bernabéu de Madrid difícilmente olvidarán el partido entre los Miami Doplhins y los Washington Commanders, que fue una fiesta más allá del puro deporte con mucho color en las gradas, música sobre el césped, fuegos artificiales y aroma a cita histórica.

La expectación generada por este partido fue máxima desde el primer momento.

Tenía clara la competición que replicar la experiencia que se vive en Estados Unidos era clave para enganchar a los seguidores congregados en el Santiago Bernabéu. Y en la previa hubo de todo.

Fuegos artificiales; un rostro reconocible como el del ex futbolista y entrenador francés Zinedine Zidane; la liturgia del sorteo de campos; el himno estadounidense interpretado por Karina Pasian y el nacional español Marcha Real por parte del Grupo de Infantería de Marina de Madrid, con el correspondiente despliegue de banderas gigantes; y homenajes al ex comisionado Paul Tagliabue, recientemente fallecido, y a la Unidad Militar de Emergencias

El espectáculo del descanso sirvió para apagar un poco la sed de emoción, con la breve actuación de Daddy Yankee y Bizarrap, que interpretaron primero en conjunto su reciente tema común antes de dejar solo al argentino en escena para que hiciese sonar su famosa sesión grabada con el cantante Quevedo, el popularmente conocido como ‘Quédate’.

La actuación estuvo acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales, luces incandescentes de diferentes colores por las pantallas del estadio y un grupo de diferentes percusionistas dando ritmo a los miles de aficionados que corearon las canciones, muchos de ellos con el teléfono móvil grabando y haciendo fotografías.

La música dejó paso al arranque de la segunda parte y este al primer ‘touchdown’, obra de los Commanders, para regocijo de los asistentes.

Finalmente ganaron los Dolphins. Pero también la NFL, que ha puesto los cimientos para seguir construyendo un sólido proyecto en uno de sus destinos marcados en rojo en el mapa. Y España, y Madrid, que demostraron estar a la altura de un evento de gran relevancia, haciendo méritos para que la fiesta se repita en el futuro.

Con este partido, la NFL estadounidense desembarcó por primera vez en España como antes lo hizo en Inglaterra en los estadios de Wembley, Twickenham y Tottenham Hotspur, en Londres; en las ciudades de Múnich, Fráncfort y Berlín (Alemania); en Dublín (Irlanda), en Ciudad de México, Sao Paulo (Brasil) y Toronto (Canadá).

*Con información de EFE.

