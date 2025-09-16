Dan Marino revela que padece la enfermedad de hígado graso desde hace 18 años

La leyenda del fútbol americano y exmariscal de campo de los Miami Dolphins de la NFL, Dan Marino, de 64 años, reveló este lunes que padece desde hace dieciocho años la ‘enfermedad del hígado graso’, que ha diezmado su salud desde entonces.

Marino dijo que la enfermedad, denominada esteatohepatitis, se la diagnosticaron durante un chequeo rutinario en 2007 al que acudió tras sentirse más fatigado de lo habitual, reveló a la revista People.

Esta patología suele estar causada por una acumulación excesiva de grasas en el órgano hepático a la que, según Marino, contribuyó su dieta tras retirarse de la NFL en 1999.

“Dejé de lado mi dieta… ahí es donde realmente surgió”, afirmó el integrante del Salón de la Fama de la NFL, que jugó para los Dolphins entre 1983 y 1999, y que posee el récord de victorias para un mariscal de campo que nunca ha ganado la Súper Bowl.

“DAD, HOW GOOD WAS DAN MARINO IN HIS PRIME”



🥹🥹🥹



The legendary #Dolphins quarterback turned 64 years old today.



MVP

6x All-Pro

9× Pro Bowler

5× passing yards leader

3× passing touchdowns leader

NFL 100th Anniversary All-Time Team



One of the GOATs.

pic.twitter.com/STvUmmxOE0 — MLFootball (@_MLFootball) September 15, 2025

La enfermedad que sufre Marino es reversible con una dieta adecuada y ejercicio físico, pero de lo contrario puede causar inflamación crónica que acabe derivando en cirrosis o cáncer de hígado.

Cumpliendo con las recomendaciones de los doctores, el deportista aseguró que ahora opta por una dieta mediterránea y hace deporte más a menudo.

“Me hago ecografías y todo eso todos los años y hasta ahora ha estado bien”, explicó Marino, diciendo que siente que su pronóstico “va a mejorar cada vez más”.

La revelación del exmariscal de campo o ‘quarterback’ se enmarca en una campaña lanzada por una empresa farmacéutica para que deportistas hablen sobre experiencias únicas.

En este sentido, Marino insistió en que con ello quiere “concienciar a la gente sobre esto, para que tal vez puedan recibir tratamiento y pueda marcar una diferencia en sus vidas”.

The great Dan Marino has revealed he has liver disease.



Prayers to Dan. pic.twitter.com/HBP0XbIlDl — Polymarket Football (@PolymarketBlitz) September 15, 2025

*Con información de EFE.

