Comisionado de NFL abre posibilidad de que Taylor Swift esté en show de Super Bowl LX

Roger Godell, comisionado de la NFL, abrió la posibilidad de que Taylor Swift haga el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

El Super Bowl LX se realizará el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. Swift ha tenido un gran impacto en la NFL por su relación con Travis Kelce.

“Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento, pero no puedo decir nada al respecto, solo que tal vez”, afirmó el comisionado a través de ‘Today Show’.

Ante la insistencia sobre cuándo se sabrá si la interprete de ‘Love Story’, ‘Cruel Summer’, ‘Shake it Off’, entre muchos otros éxitos, será la encargada de amenizar el partido por el título de la NFL del próximo año, Goodell se limitó a bromear.

“Estoy esperando a mi amigo Jay-Z. Está en sus manos. Estoy esperando a que salga todo el humo”, dijo el comisionado en referencia a Jay-Z y Roc Nation, su compañía, a través de la que produce los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

Roger Goodell pone la idea sobre expansión de temporada

Además de hablar sobre la opción de que Swift se presente en el próximo Super Bowl, Goodell volvió a abordar la posibilidad de ampliar el calendario de temporada regular de la NFL de 17 a 18 partidos, algo que obligaría a retrasar el Super Bowl de la primera a la segunda semana de febrero en un futuro.

“Creo que si la temporada regular se extendiera a 18 semanas, eso probablemente ocurriría. Creo que 18 semanas te llevarían a ese punto y sería una gran decisión”, señaló Goodell.

La temporada regular de la NFL dura actualmente 18 semanas y los equipos juegan 17 partidos con una semana de descanso, algo que cambiaría a una campaña de 19 semanas y 18 juegos.

