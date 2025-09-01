Jugador de Florida State fue herido de gravedad en un tiroteo en Florida

El apoyador freshman de los Florida State Seminoles, Ethan Pritchard, fue víctima de un tiroteo el domingo por la noche y permanece hospitalizado en estado crítico pero estable. La universidad confirmó que el joven deportista, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en un hospital del área de Tallahassee, está recibiendo atención médica constante.

De acuerdo con la información proporcionada por la oficina del sheriff del condado de Gadsden, el tiroteo ocurrió en la localidad de Havana, Florida, a unos 26 kilómetros de Tallahassee, muy cerca de la frontera con Georgia. Pritchard estaba dentro de un vehículo estacionado afuera de un complejo de apartamentos cuando se produjeron los disparos.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y no ofrecieron más detalles sobre posibles sospechosos o el motivo del ataque.

Reacciones de Florida State y mensajes de apoyo

El entrenador en jefe de Florida State, Mike Norvell, explicó este lunes durante su conferencia de prensa semanal que estuvo acompañando a la familia de Pritchard en el hospital. “Es obviamente un evento extremadamente trágico para el joven”, declaró Norvell. “Agradezco todo el apoyo médico que pudo recibir. Nuestro equipo de fútbol americano, entrenadores y familia están aquí para apoyarlo. Oramos por él y por el camino que le espera. Definitivamente agradecemos el apoyo que sentimos de toda la comunidad”.

La universidad también emitió un comunicado en el que subrayó que Ethan Pritchard se encontraba visitando a su familia al momento del incidente. En el texto, la familia Pritchard expresó su agradecimiento hacia quienes han mostrado solidaridad y reconoció la labor del personal de emergencias y de los profesionales médicos. Además, solicitaron respeto por su privacidad mientras atraviesan esta situación complicada.

Pritchard, originario de Sanford, Florida, llegó a Florida State en enero de este año. Aunque no vio acción en el partido inaugural de la temporada, en el que los Seminoles vencieron al Alabama Crimson Tide, se perfilaba como una de las promesas jóvenes en el programa de fútbol americano.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad universitaria y deportiva, mientras se espera que las autoridades ofrezcan más información sobre el tiroteo que dejó en estado crítico al linebacker de primer año.



