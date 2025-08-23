Rams apalean a Shedeur Sanders en cierre de la pretemporada de la NFL

El juego final de la pretemporada se convirtió en una verdadera pesadilla para Shedeur Sanders, el quarterback novato de los Cleveland Browns, quien se llevó una paliza a manos de la joven defensa de los Rams de Los Ángeles.

Shedeur Sanders se vio presionado prácticamente en cada intento de pase durante su participación como quarterback de los Browns y acabó con más capturas sufridas que pases completos en el juego realizado en Cleveland que fue ganado por su equipo 19-17 sobre Los Ángeles la tarde del sábado.

El hijo de Deion Sanders, uno de los novatos más visibles de la NFL por ser el hijo del llamado “Coach Prime” pero también por su excéntrica personalidad, completó solo 3 de 6 pases para 14 yardas, mientras que totalizó 5 capturas para 41 yardas al jugar la mayor parte de la segunda mitad. También cometió un fumble que fue recuperado por su equipo.

Drama alrededor de los quarterbacks de Cleveland

Shedeur Sanders había dejado una buena impresión en su debut con los Browns en la pretemporada, pero ante los Rams se le vio indeciso, reteniendo demasiado el ovoide y sin reacción ante las continuas presiones que sufrió.

Para empeorar las cosas, el otro quarterback novato de los Browns, Dillon Gabriel, jugó bien durante la primera mitad del partido, incluso con un pase de touchdown. Ambos jugadores fueron elegidos por Cleveland en el Draft de la NFL el pasado abril, cuando el colapso de Sanders hasta la quinta ronda fue una de las principales noticias del evento realizado en Green Bay.

Cleveland nombró como titular a Joe Flacco, de 40 años. Kenny Pickett se perfila para ser el suplente, pero él, Gabriel y Sanders posiblemente estarán peleando por la oportunidad de convertirse en el mariscal del futuro para la sufrida franquicia.

Luego de una tarde en la que sufrió cinco capturas, el quarterback Shedeur Sanders se vio desconsolado en la banca de los Browns, que derrotaron a los Rams en el cierre de su pretemporada. Crédito: Matt Durisko | AP

Flacco inició el partido del sábado -junto al resto de los titulares de los Browns- y se vio bien (9-10, 71 yardas, 1 TD). Gabriel le siguió con una actuación sólida (12-19, 129, 1 TD). Tyler Huntley relevó a Sanders en la recta final del partido luego que el novato procedente de la Universidad de Colorado había salido muy frustrado y desconsolado.

Su mayor problema fue que alargó demasiado varias jugadas sin poder localizar receptor libre, pero también fallando en deshacerse del balón.

Rams no jugaron con titulares y cuentan con Matthew Stafford

En cuanto a los Rams, el coach Sean McVay descansó a todos los titulares como es su costumbre en la pretemporada y mantuvo como quarterback a Dresser Winn, quien finalizó con números de 15-23, 190 yardas y 1 TD.

Matthew Stafford, el estelar mariscal de los Rams, regresó a la actividad de entrenamientos esta semana tras permanecer inactivo desde el inicio del campo de entrenamiento por dolor en la espalda causado por lesión de un disco de la columna. Su retorno ha tranquilizado, con algunas reservas, al equipo. Jimmy Garoppolo es el suplente.

Los Ángeles tomó la ventaja en el partido con un touchdown de Jordan Waters en carrera de 2 yardas restando dos minutos, pero Cleveland armó una serie final culminada por el gol de campo de 37 yardas de Andre Szmyt mientras el tiempo expiraba.

La temporada regular de la NFL dará comienzo el 4 de septiembre con el duelo entre Philadelphia y Dallas. Los Rams debutarán tres días más tarde contra Houston en SoFi Stadium, mientras que Cleveland abrirá su campaña recibiendo a Cincinnati.

