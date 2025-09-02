Patrick Mahomes no está entre los tres mejores quarterbacks de la NFL, según Joe Montana

Patrick Mahomes no es uno de los tres mejores ‘quarterbacks’ de la NFL en la actualidad, al menos para iniciar una franquicia, según la opinión de Joe Montana. El legendario exjugador y miembro del Salón de la Fama aseguró este martes que, si tuviera que elegir con quién iniciar una franquicia hoy, se quedaría conb

“Probablemente habría incluido a Patrick si fuera más joven, pero hoy me gustan Josh Allen, Joe Burrow y Justin Herbert, son tres ‘quarterbacks’ con los que claro que te gustaría empezar una franquicia”, declaró el cuatro veces campeón del Super Bowl durante una entrevista en The Pat McAfee Show.

Los favoritos de Montana

Montana, quien ingresó al Salón de la Fama en el año 2000, explicó su preferencia por los tres mariscales. “Elegí a Josh porque es un tipo que me sorprendió la temporada pasada. Joe es otro ‘quarterback’ que me gusta mucho por su manera de ver el juego y aunque no lo crean me gusta la manera en que lo está llevando Herbert en los Chargers”, detalló el exjugador de San Francisco 49ers.

A pesar de que Mahomes ha liderado a los Chiefs a tres títulos de Super Bowl y es considerado por muchos el mejor pasador de la NFL actual, Montana prefirió destacar a Allen, figura de los Buffalo Bills; a Burrow, quien comanda a los Cincinnati Bengals; y a Herbert, líder de Los Angeles Chargers.

El exquarterback también mencionó que Jalen Hurts, de los Philadelphia Eagles, entraría en su siguiente elección. “Simplemente me gustan estos tres, pero también me es atractivo el de Philadelphia Eagles, después de todo Jalen acaba de ganar un Super Bowl”, añadió.

Montana, de 69 años, tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl y dos veces MVP de la NFL, también fue claro al excluir a Brock Purdy, actual mariscal de San Francisco. Aunque lo ha elogiado en otras ocasiones, dejó en claro que no lo considera entre sus favoritos para esta temporada.

Además, habló de cómo las reglas actuales benefician a los pasadores. “Me gustaba que me golpearan temprano para realmente estar alerta. No puedes entrar en ritmo de juego hasta que te cae encima un tipo de 136 kilos. Hoy no los golpean tanto, de haber sido así antes seguramente habríamos jugado para siempre”, concluyó.



