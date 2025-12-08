Steelers y Jaguars toman el control de sus divisiones en una vibrante semana 14 de la NFL

Los Pittsburgh Steelers lograron este domingo una victoria crucial por 22-27 sobre los Baltimore Ravens, mientras que los Jacksonville Jaguars vencieron por 36-19 a los Indianapolis Colts, resultados que les permitieron adueñarse de sus respectivas divisiones en la Conferencia Americana durante la semana 14 de la NFL.

Con este triunfo, Pittsburgh elevó su marca a 7-6, suficiente para tomar el liderato de la AFC Norte con un juego de ventaja sobre Baltimore, que ahora cae a 6-7, un registro que compromete seriamente sus aspiraciones de avanzar a playoffs.

Aaron Rodgers fue la figura ofensiva de los Steelers al sumar 284 yardas aéreas y un pase de touchdown. Por los Ravens, Lamar Jackson acumuló 219 yardas, lanzó un envío a las diagonales y anotó por tierra, aunque también fue interceptado una vez y sufrió dos capturas.

En Jacksonville, los Jaguars impusieron autoridad con su 36-19 sobre los Colts, resultado que los deja con 9-4 en la cima de la AFC Sur, relegando a Indianapolis al segundo lugar con 8-5. La peor noticia para los Colts fue la lesión del quarterback Daniel Jones, afectado en el tendón de Aquiles.

La jornada también dejó un espectacular duelo aéreo en el que los Buffalo Bills superaron 39-34 a los Cincinnati Bengals.

Con Buffalo, Josh Allen lanzó tres pases de anotación, mientras que Joe Burrow respondió con cuatro touchdowns para Cincinnati.

Las sorpresas no faltaron: La primera llegó con el contundente 31-0 de los Minnesota Vikings sobre los Washington Commanders, quienes además perdieron a Zach Ertz por una dramática lesión en la pierna izquierda.

La segunda campanada vino desde la NFC Sur, donde los New Orleans Saints, uno de los equipos más débiles de la conferencia, sorprendieron 20-24 a los Tampa Bay Buccaneers, líderes de su división.

Otros resultados del domingo:

· Seattle Seahawks 9-37 Atlanta Falcons

· Miami Dolphins 10-34 New York Jets

· Tennessee Titans 29-31 Cleveland Browns

La semana 14 había comenzado el jueves con la victoria de los Detroit Lions, quienes derrotaron 44-30 a los Dallas Cowboys, y cerrará este lunes con el choque entre los Los Angeles Chargers y los campeones Philadelphia Eagles.

