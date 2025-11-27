Green Bay Packers amargan el Día de Acción de Gracias de los Detroit Lions

En el tradicional juego de Día de Acción de Gracias, los Green Bay Packers dieron un golpe de autoridad al vencer 31-24 a los Detroit Lions en el Ford Field. Un triunfo que no solo alimenta su buen momento, sino que los acerca peligrosamente a los Chicago Bears en la lucha por el liderato de la NFC.

Green Bay, ahora con marca de 8-3-1, impuso condiciones desde el primer cuarto. Jordan Love se lució con una tarde de precisión y temple: cuatro pases de touchdown, 234 yardas y un 18 de 30 que marcó la diferencia. Su química con Dontayvion Wicks fue determinante. El receptor vivió su mejor juego del año con seis atrapadas, 94 yardas y dos anotaciones. Christian Watson y Romeo Doubs completaron la lista de recepciones de TD para los Packers.

La defensa también hizo su parte. Micah Parsons apareció en los momentos clave, presionando sin descanso a Jared Goff con 2.5 capturas y ocho bloqueos que mantuvieron incómoda a la ofensiva de Detroit.

Aun así, los Lions no dejaron de pelear. Goff sumó 256 yardas aéreas (18 de 26) y lanzó dos pases de anotación para Jameson Williams e Isaac TeSlaa. Con el empuje de David Montgomery por tierra y la recepción de 22 yardas de Williams sobre el cierre del segundo cuarto, Detroit llegó al descanso abajo apenas 17-14, pese a perder por lesión de tobillo a su estrella Amon’Ra St. Brown.

La segunda mitad comenzó con espectáculo dentro y fuera del campo, tras la presentación de Jack White junto a Eminem. Y ahí volvió a golpear Green Bay: Love conectó un pase de 51 yardas con Watson y, tras la breve reacción de Detroit, regresó con un envío de una yarda a Wicks para el 31-21.

En el último cuarto, la defensa de los Packers mantuvo el pulso firme y limitó a los Lions a un gol de campo de Jack Bates. Con menos de dos minutos por jugar, Love selló la noche con un pase crucial a Wicks en cuarto down que terminó por congelar el partido.

Un triunfo sólido, trabajado y con sabor especial en una de las fechas más emblemáticas del deporte estadounidense. Green Bay salió de Detroit con autoridad.

Sigue leyendo:

– Kansas City Chiefs compromete los playoffs de NFL tras dura caída ante Broncos

– Cowboys pierde al corredor Miles Sanders por el resto de la temporada

– Mark Sánchez es dado de alta del hospital, luego fichado y liberado de la cárcel