Partido Cowboys vs. Chiefs se queda con récord de juego más visto en NFL

El enfrentamiento entre Dallas Cowboys y Kansas City Chiefs en Thanksgiving Day se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo, marcando un hito jamás alcanzado en la NFL.

La victoria 31-28 de los Cowboys promedió 57.23 millones de espectadores en CBS, convirtiéndose de manera oficial en el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL.

Récord absoluto de audiencia

El choque entre Cowboys y Chiefs no solo superó expectativas, sino que derribó por un margen histórico los registros previos.

El partido rompió en un 36% el récord anterior, que pertenecía al duelo entre Giants y Cowboys de 2022, el cual tuvo 42.06 millones de espectadores. Además, representó un aumento del 47% respecto al juego vespertino de Thanksgiving del año pasado, protagonizado igualmente por los Giants y los Cowboys.

La audiencia llegó a su punto máximo con 61.36 millones de espectadores durante los momentos finales del partido, confirmando el dominio televisivo del conjunto de Dallas en esta fecha tan emblemática.

Dallas, epicentro histórico de las mayores audiencias

Según los registros, cuatro de los cinco partidos de temporada regular más vistos en la historia de la NFL corresponden al tradicional juego de la tarde en Dallas durante Thanksgiving. Una vez más, el equipo liderado por Mike McCarthy reafirmó su condición de imán de audiencia en uno de los días deportivos más importantes del calendario estadounidense.

David Berson, presidente y CEO de CBS Sports, celebró el éxito del evento:

“The NFL. Thanksgiving. Chiefs. Cowboys. A perfect recipe for a record audience. Estamos encantados y honrados de que este showcase de la NFL haya entregado el partido de temporada regular más visto en la historia.”

El duelo Packers vs. Lions también hace historia

Antes del histórico Chiefs vs. Cowboys, el duelo matutino entre Green Bay Packers y Detroit Lions también firmó números espectaculares.

El triunfo 31-24 de los Packers promedió 47.7 millones de espectadores, convirtiéndose en el segundo partido de temporada regular más visto en la historia de la liga y el más visto en Fox desde que inició transmisiones de la NFL en 1994. El pico de audiencia alcanzó los 57.96 millones.

