Josh Allen impone récord de anotaciones en triunfo de Bills sobre Steelers

Josh Allen volvió a brillar y dejó su nombre grabado en los libros de la NFL. El ‘quarterback’ de los Buffalo Bills impuso este domingo un nuevo récord de anotaciones terrestres para un pasador al llegar a 76 ‘touchdowns’, superando así la marca de Cam Newton (75), en la victoria 7-26 sobre los Pittsburgh Steelers en la semana 13.

El triunfo mantiene a los Bills en la segunda posición del Este de la AFC con marca de 8-4, mientras que Pittsburgh sigue segundo en el Norte de la conferencia con registro de 6-6.

El partido se sacudió temprano. En la primera ofensiva de los Steelers, Joey Bosa derribó por la espalda a Rodgers y provocó un balón suelto que Christian Benford recuperó y llevó hasta las diagonales para el 7-10. El golpe abrió la nariz de Rodgers, quien además resentía una fractura en la muñeca; tuvo que abandonar el campo y dejar su lugar a Mason Rudolph, que en su primera serie lanzó una intercepción a manos del propio Benford.

La ofensiva de Buffalo aprovechó el error. Allen conectó un pase de anotación con Keon Coleman para ampliar la ventaja 7-16 y marcar el rumbo del encuentro. Ya en el último periodo, la defensiva de Pittsburgh cedió y el mariscal de los Bills volvió a aparecer con un acarreo que reforzó su récord y aseguró la victoria. Un gol de campo de Matt Prater cerró el marcador en 7-26.

Fue una tarde histórica para Allen y una confirmación del buen momento de unos Bills que sueñan con llegar más lejos en la postemporada.

