¿Se apaga la era Chiefs? Kansas City queda eliminado y Mahomes sale lesionado

Los Kansas City Chiefs se despidieron oficialmente de la temporada 2025 de la NFL este domingo, en la Semana 15, tras caer 16-13 ante Los Angeles Chargers en el Arrowhead Stadium. La derrota no solo selló su eliminación de los playoffs, sino que puso fin a una racha histórica de 10 apariciones consecutivas en la postemporada, algo que no ocurría desde 2014.

El golpe fue doble para la franquicia. Además del resultado, Patrick Mahomes abandonó el campo lesionado en los minutos finales, una imagen que resume el abrupto cierre de una campaña marcada por las dificultades. Kansas City cayó a marca de 6-8, encadenó su tercera derrota consecutiva y la quinta en sus últimos seis partidos, quedándose sin opciones matemáticas de avanzar como comodín.

Las victorias de Buffalo Bills, Houston Texans y Jacksonville Jaguars terminaron de confirmar la eliminación de los Chiefs, que ya habían quedado fuera de la pelea por el título de la AFC Oeste. Así concluye una etapa reciente de dominio absoluto: el equipo disputó cinco de los últimos seis Super Bowls, ganó tres campeonatos (2020, 2023 y 2024) y perdió dos finales, en 2021 ante Tampa Bay y a inicios de este año frente a Philadelphia Eagles.

La última imagen: Mahomes al vestidor y una intercepción final

El desenlace del partido fue tan simbólico como doloroso. En los últimos dos minutos, Kansas City tuvo una última oportunidad para empatar o ganar el encuentro. Sin embargo, Mahomes, que ha lidiado toda la temporada con molestias en la rodilla izquierda, fue derribado cuando corría hacia la banda y lanzaba el balón fuera del campo. El contacto lo dejó tomándose la rodilla y obligó a su salida a falta de 1:53 minutos.

“No se veía bien”, reconoció el entrenador Andy Reid tras el partido, al referirse a la lesión de su mariscal de campo.

Con Mahomes fuera, Gardner Minshew ingresó para la última serie ofensiva. El intento terminó de la peor manera: un pase arriesgado fue interceptado por Derwin James con 14 segundos en el reloj, asegurando la victoria de los Chargers y el adiós definitivo de los Chiefs.

Del otro lado, Justin Herbert, jugando con una fractura en la mano izquierda, lideró la remontada angelina en la segunda mitad. Los Chargers mejoraron su marca a 10-4 y, de acuerdo con la NFL, cuentan ahora con un 90 % de probabilidades de clasificar a los playoffs.

Mientras tanto, la eliminación de Kansas City contrasta con el panorama de otros contendientes. Los Buffalo Bills protagonizaron una remontada épica ante los New England Patriots para quedar al borde de la postemporada, los Baltimore Ravens mantuvieron vivas sus opciones con una contundente victoria, y equipos como Texans y Jaguars dieron pasos firmes rumbo a enero.

Para los Chiefs, en cambio, la temporada termina antes de tiempo. La escena final —Mahomes ayudado rumbo al vestidor, con una toalla blanca sobre la cabeza— deja abierta una pregunta inevitable: ¿es solo un tropiezo pasajero o el verdadero final de una dinastía que marcó la última década de la NFL?



