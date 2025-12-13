Philip Rivers vuelve a la NFL a los 44 años y apunta a ser titular con los Colts

Más de cuatro años después de disputar su último partido en la NFL, Philip Rivers está de vuelta en una cancha profesional. A los 44 años, el veterano mariscal de campo fue activado este sábado por los Indianapolis Colts, pasando del equipo de prácticas al roster oficial de 53 jugadores, lo que lo habilita para jugar este domingo ante los Seattle Seahawks.

El movimiento confirma un regreso tan inesperado como urgente. Rivers, quien se había retirado tras la temporada 2020 y jugó su último partido en enero de 2021, fue llamado por los Colts en medio de una crisis en la posición de quarterback. La franquicia pasó de un sólido inicio de campaña con marca de 7-1 a un registro de 8-5, situación que los obligó a buscar soluciones inmediatas.

Aunque el entrenador Shane Steichen evitó confirmar oficialmente al titular, todo apunta a que Rivers será quien inicie el partido frente a una de las defensas más exigentes de la liga. “Estamos trabajando en ese ahora mismo, su rendimiento en los entrenamientos fue impresionante; ahora tiene que salir y hacerlo”, afirmó el head coach, dejando entrever la confianza del cuerpo técnico en el veterano.

Una emergencia que abre la puerta al regreso

La decisión de recurrir a Rivers responde a una cadena de lesiones que golpeó duramente a los Colts. El quarterback titular, Daniel Jones, sufrió la rotura del tendón de Aquiles el domingo pasado y quedó descartado para el resto de la temporada. Su reemplazo inmediato, el novato Riley Leonard, presenta una lesión de rodilla, mientras que Anthony Richardson continúa en la lista de lesionados por una fractura orbital.

En ese contexto, Indianapolis apostó por la experiencia. Rivers, padre de 10 hijos y abuelo de un nieto, es incluso más joven que 13 entrenadores activos de la NFL, incluido el propio Steichen, quien tiene 40 años. Su retorno no solo representa una solución de emergencia, sino también una apuesta por el liderazgo y el conocimiento del juego.

El veterano fue firmado inicialmente para el equipo de prácticas, una medida que le impedía jugar hasta ser promovido oficialmente. Ese paso se concretó el sábado, allanando el camino para que dispute su primer encuentro en más de 1.800 días.

El regreso también tiene implicaciones históricas. Rivers había sido nombrado recientemente semifinalista para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, pero al volver a la actividad deberá esperar cinco años más para ser nuevamente elegible, lo que traslada cualquier posible ingreso hasta 2031.

La historia de Philip Rivers suma así un nuevo capítulo. De retirado a solución de emergencia, de abuelo a posible titular, el mariscal de campo enfrenta uno de los desafíos más singulares de su carrera, con la misión de estabilizar a unos Colts que aún sueñan con mantenerse competitivos en la recta final de la temporada.

