Tom Brady elige a su quarterback ideal de la NFL

Tom Brady, considerado por muchos como el jugador más grande en la historia de la NFL, explicó este lunes cómo sería su ‘quarterback’ ideal. Y para armarlo, recurrió a una mezcla de talento actual y figuras históricas. Entre los nombres que mencionó destacan Aaron Rodgers, Patrick Mahomes y Lamar Jackson, tres mariscales activos que, según él, poseen habilidades únicas dentro del emparrillado.

El exjugador de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers comentó en su canal de YouTube que el deporte ha cambiado, especialmente por la protección al pasador. “Estamos en un momento en el que si golpeas a un ‘quarterback’ recibes una penalización de 15 yardas; antes de esta era permitían realmente golpear al ‘quarterback’: por eso creo que ellos, junto a Young, Favre, Luck, Brees y Manning, formarían al ‘quarterback’ ideal”, señaló.

Brady, dueño del récord de siete anillos de Super Bowl, separó la construcción de su mariscal perfecto en diferentes categorías: movilidad, resistencia, precisión, fuerza del brazo y visión mental del juego. En cada una de ellas eligió a un jugador que, a su juicio, representa lo mejor que ha visto en décadas.

Dos mitades del mismo pasador perfecto

Para hablar de movilidad, Brady recordó la agilidad de Steve Young y la capacidad atlética de Lamar Jackson. “Steve Young tenía un juego de pies y fuerza al correr impresionante. Perfecto para esa ofensiva de la costa oeste, sus piernas eran pura velocidad. Lamar Jackson tiene increíble movilidad en campo abierto, sus movimientos no se los he visto a nadie”, afirmó.

La resistencia y fortaleza física fueron encabezadas por Brett Favre y Andrew Luck. Sobre ellos comentó: “En fuerza me quedo con ‘Iron Man’, Brett Favre. Nunca se perdió ningún juego, su dureza para recibir golpes era única; un ejemplo de la vieja era del fútbol americano. Andrew Luck era asombroso para escapar de jugadas en donde lo tenían envuelto”.

En cuanto a precisión, Brady no dudó. Eligió a Aaron Rodgers, actual quarterback de Steelers, y a Drew Brees, una leyenda del Super Bowl XLIV. “Aaron Rodgers puede pasar el balón con la punta de los dedos al pecho de un receptor tan rápido como nadie que haya visto. Y si hablamos de precisión me quedo con Drew Brees que hacía muchísimas cosas sólo con el movimiento de la muñeca”, puntualizó.

La inteligencia para leer defensivas quedó en manos de Peyton Manning y Patrick Mahomes. Brady resaltó sus cualidades mentales para desarmar coberturas y tomar decisiones bajo presión. “Peyton era un maestro de este ajedrez, era increíble su trabajo de planificación de juego. De Patrick Mahomes tomó su capacidad para lanzar a todos lados y su percepción espacial del campo cuando los defensores están cerca de él; eso es su mayor veneno”, explicó.

Finalmente, cuando le preguntaron si había espacio para Eli Manning —el único que lo venció dos veces en el Super Bowl— Brady respondió entre risas: “No hay espacio para ti, Eli”.



