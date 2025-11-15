Bill Belichick descarta regresar a la NFL: “No estoy buscando ningún puesto”

Bill Belichick dejó claro este viernes que no tiene ningún interés en volver a dirigir en la liga, pese a los rumores que lo vinculaban con los New York Giants tras el despido de Brian Daboll.

El histórico coach, ganador de seis Super Bowls con los New England Patriots y actualmente al mando del programa de fútbol americano de North Carolina Tar Heels, emitió un comunicado contundente para cerrar cualquier especulación sobre un posible regreso.

“No he buscado ni buscaré ningún puesto de entrenador principal en la NFL”, afirmó Belichick. “Tengo un gran respeto por la organización de los Giants y por las familias Mara y Tisch. Jugaron un papel importante en mi vida y mi carrera, pero mi compromiso está con North Carolina”.

Bill Belichick has “not and will not pursue any NFL head coaching vacancies.”



His statement: “I have great respect and genuinely care for the New York Giants organization and both the Mara and Tisch families. The New York Giants played an important role in my life and in my… pic.twitter.com/ha5wx9d3ir — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 15, 2025

Belichick se mantiene firme con North Carolina

Desde que asumió en Chapel Hill, Belichick ha insistido en que su prioridad es desarrollar jugadores y fortalecer el proyecto universitario.

“Mi objetivo principal es mejorar este equipo y construir un programa que enorgullezca a los aficionados de los Tar Heels”, subrayó el veterano estratega de 73 años.

Su nombre había surgido como posible reemplazo de Daboll debido a su pasado con los Giants, donde trabajó como asistente de Bill Parcells y ayudó a ganar los Super Bowls XXI y XXV. Sin embargo, Belichick reiteró que esa etapa está cerrada.

“Fue un privilegio formar parte del cuerpo técnico de Parcells, pero no estoy buscando regresar a la NFL”, puntualizó.

Giants nombran a Mike Kafka como entrenador interino

Tras el despido de Brian Daboll, los Giants designaron a Mike Kafka, coordinador ofensivo del equipo, como entrenador interino de cara al duelo de la Semana 11 frente a los Green Bay Packers.

El equipo neoyorquino atraviesa una complicada temporada con marca de 2-8, motivo por el cual surgieron los rumores que vinculaban a Belichick, rumores que ya quedaron completamente descartados.

