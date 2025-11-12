Antonio Brown recibe fianza y un monitor GPS en Miami por intento de homicidio

El exjugador de la NFL Antonio Brown será liberado bajo una fianza de $25,000 dólares y deberá portar un monitor GPS en el tobillo, según determinó una jueza en Florida este miércoles, mientras enfrenta un grave cargo de intento de homicidio en segundo grado.

Brown, de 37 años, se declaró no culpable del cargo, el cual conlleva una posible pena de hasta 15 años de prisión y una multa de $10,000 dólares en caso de ser hallado culpable.

Su abogado, Mark Eiglarsh, confirmó que el exreceptor regresará a su casa en el condado de Broward, Florida, mientras el proceso judicial continúa.

“Ya no tiene pasaporte y vivirá en su residencia. Espero trabajar con él intensamente en este caso”, declaró el abogado ante la jueza Mindy Glazer durante la audiencia de fianza.

El caso de Antonio Brown

De acuerdo con la orden de arresto, el incidente ocurrió el 16 de mayo tras una pelea a puños en un evento de boxeo de celebridades en Miami.

Brown presuntamente tomó una pistola de un miembro del personal de seguridad y disparó dos veces contra un hombre identificado como Zul-Qarnain Kwame Nantambu, quien aseguró que una de las balas le rozó el cuello.

La defensa de Brown, sin embargo, sostiene que la información es incorrecta y que el exjugador usó su propia arma, sin apuntar a nadie.

“Fue el arma de mi cliente, y los disparos no fueron dirigidos a ninguna persona”, señaló Eiglarsh.

Brown niega haber huido y afirma que se defendió

En redes sociales, Antonio Brown explicó que actuó en defensa propia, alegando que fue “atacado por varios individuos que intentaron robarle sus joyas y causarle daño físico”.

El exreceptor de los Pittsburgh Steelers había estado viviendo en Dubái durante los últimos meses, lo que llevó a los fiscales a solicitar su detención preventiva por considerar que tenía los recursos para huir.

No obstante, su abogado afirmó que Brown no huyó, sino que “siempre tuvo la intención de presentarse voluntariamente ante la justicia”.

