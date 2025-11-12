Antonio Brown se declara inocente tras intento de homicidio en Dubái

Antonio Brown volvió a Miami este martes para enfrentar los cargos de intento de homicidio de un tiroteo que ocurrió en mayo.

El abogado de Brown presentó una declaración de inocencia en nombre de él. De acuerdo a los registros de la cárcel del condado de Essex, Nueva Jersey, muestran que Brown fue liberado la mañana del martes para su traslado a Florida.

El exreceptor All-Pro había renunciado a la extradición a Florida desde Nueva Jersey, donde fue llevado tras su arresto en Dubái.

¿Por qué Antonio Brown fue acusado de intento de homicidio?

Brown está acusado de quitarle un arma de fuego a una figura de seguridad durante un evento de boxeo benéfico el pasado 16 de mayo. Brown disparó dos veces contra un hombre con el que había peleado a puñetazos previamente.

La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

Mark Eiglarsh, abogado de Antonio Brown, afirmó que el ex-jugador de NFL utilizó el arma en defensa propia tras tener problemas con Kwame Nantambu.

“Las acciones que se vio obligado a realizar fueron únicamente en legítima defensa contra el comportamiento violento de la presunta víctima. Brown fue atacado esa noche y actuó dentro de su derecho legal a protegerse”, declaró Eiglarsh.

Antonio Brown no fue arrestado inmediatamente luego de no identificar a Nantambu como una víctima. Aunque el 21 de mayo rindió una declaración sobre el incidente a la policía e identificó a Brown como el agresor, según consta en la declaración jurada.

De acuerdo a publicaciones en redes sociales, Brown vivió en Dubái durante varios meses y luego del altercado Brown afirmó que se defendía porque “fue atacado por varias personas que intentaron robarme mis joyas y causarme daño físico”.

Un intento de homicidio en segundo grado en Florida podría enfrentar una pena de hasta 15 años y una multa de $10,000 dólares en caso de ser condenado.

