NFL busca limitar apuestas especiales tras escándalos en la NBA y en la MLB

La NFL envió un comunicado este jueves para notificar a los 32 equipos que varias apuestas especiales durante los partidos están suspendidas luego de los escándalos en la MLB y en la NBA.

“En las últimas semanas, las autoridades federales han presentado graves cargos penales por presuntas conductas ilegales en el contexto de las llamadas apuestas que dependen en gran medida de un sólo jugador. Por consiguiente se agregan las cuatro categorías de apuestas prohibidas para los partidos de la NFL”, señaló la liga en su escrito.

¿Cuáles serán las apuestas “probets” que quitarán de la NFL?

Las categorías a las que se refiere el memorándum son: inherentemente objetables, que se basa en lesiones de jugadores; mala conducta o seguridad de los aficionados; relacionados con el arbitraje, que tiene que ver con asignaciones arbitrales, penalizaciones y repeticiones.

Así como determinables por una sola persona en una sola jugada: por ejemplo, apostar a que un pateador fallará un intento de gol de campo o que el primer pase del mariscal de campo será incompleto.

Y predeterminados, que tiene que ver con especulaciones sobre cuál será el quarterback titular de un equipo o si la primera jugada desde la línea de golpeo será una carrera o un pase.

NFL refuerza control en apuestas tras escándalos en MLB y NBA

La NFL tomó medidas luego del caso que involucró a 30 personas en la NBA por apuestas deportivas ilegales e incluso partidas de póker amañadas.

Esta semana también se conoció el arresto de Emmanuel Clase y Luis Ortiz por lanzar bolas adredes en apuestas sobre si el primer pitcheo era bola o strike.

“Desde los primeros días de las apuestas deportivas legales, hemos reconocido los riesgos particulares asociados con las apuestas especiales y el efecto corrosivo que tienen en la percepción de los aficionados”, subrayó la NFL en su comunicado.

