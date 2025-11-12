Rob Gronkowski firmó contrato de un día para cerrar como Patriot su legendaria carrera

Rob Gronkowski volvió a casa este miércoles 12 de noviembre para cerrar su carrera exactamente donde comenzó: en los New England Patriots. El legendario ala cerrada firmó un contrato simbólico por un día con la franquicia de Foxborough para retirarse oficialmente como jugador del equipo con el que construyó su legado en la NFL.

En una ceremonia emotiva celebrada en el Gillette Stadium y acompañado por el dueño del equipo, Robert Kraft, Gronkowski aseguró que la decisión fue “una obviedad”. “Mi carrera comenzó aquí y necesitaba terminar aquí”, declaró visiblemente conmovido. La firma del contrato no solo marca el cierre de una era deportiva, sino también un gesto cargado de significado personal.

.@RobGronkowski officially retires as a Patriot!



THANK YOU GRONK 🙌 pic.twitter.com/ty2MlStElD — New England Patriots (@Patriots) November 12, 2025

El evento se realizó en honor a Susan Hurley, amiga cercana del jugador, filántropa y exanimadora de los Patriots, quien falleció el 1 de noviembre tras una batalla contra el cáncer. Según Gronkowski, cumplir el deseo de Hurley —retirarse oficialmente como Patriot— fue el motivo principal que lo llevó a concretar este acto. “Estoy aquí por ella, sin duda alguna”, dijo el cuatro veces campeón del Super Bowl.

Gronkowski jugó con los Patriots entre 2010 y 2018, período en el que ganó tres veces el Super Bowl y se consolidó como uno de los jugadores más dominantes en su posición. Posteriormente se unió a los Tampa Bay Buccaneers, donde sumó otro anillo en 2020 junto a Tom Brady. Su regreso a los Pats, aunque simbólico, representa la confirmación de su identidad como “Patriot de por vida”.

Robert Kraft destacó el impacto del jugador tanto dentro como fuera del campo, señalando que “sus actuaciones decisivas fueron legendarias, y su conexión con los aficionados convirtió a Rob en un ícono de New England”.

El contrato de un día no tiene implicaciones deportivas, pero sí un enorme valor emocional: reafirma el vínculo entre el jugador y la organización que lo seleccionó en el draft de 2010, y que ahora podría rendirle homenaje en su Salón de la Fama interno.

Con este gesto, Gronkowski no solo cierra un capítulo glorioso de su carrera, sino que también refuerza el espíritu de una franquicia que sabe honrar a sus campeones. “Soy un Patriot para toda la vida”, concluyó el ídolo ante los aplausos de los presentes.

GRONK SPIKE THE BELL 🔔 pic.twitter.com/sHJBKvCV4b — New England Patriots (@Patriots) November 12, 2025

