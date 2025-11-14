Asesinan a coach protagonista de la serie de Netflix ‘Last Chance U’

El mundo del college football en Estados Unidos enfrenta una pérdida devastadora. John Beam, histórico entrenador de Laney College y figura central de la temporada 2020 de la serie de Netflix Last Chance U, murió tras recibir un disparo en el campus, informó el Departamento de Policía de Oakland. Las autoridades confirmaron además que un sospechoso fue arrestado.

La noticia fue anunciada el viernes por el jefe de policía Floyd Mitchell, apenas un día después del ataque armado. De acuerdo con la versión oficial, la agresión no fue aleatoria.

Un ataque dirigido y la rápida detención del sospechoso

“Este fue un incidente muy dirigido”, declaró el subdirector James Beere, quien agregó que el sospechoso conocía a Beam, aunque no mantenían una relación cercana. “El coach estaba dispuesto a ayudar a todos en nuestra comunidad”, añadió, describiendo al entrenador como una figura abierta, accesible y con un fuerte compromiso con los jóvenes.

Beere sostuvo que el detenido no estudió ni jugó para Beam en Skyline High School, pero sí era conocido por “merodear” por el campus. Las autoridades informaron que el arresto se produjo sin confrontación alguna y que se recuperó un arma de fuego. Aún se encuentran pendientes los cargos formales.

La policía destacó el rol de la tecnología en el avance del caso. Cámaras de seguridad del campus, residencias privadas y transporte público permitieron ubicar y detener al sospechoso. La identidad del detenido no fue revelada.

El asesinato de Beam ocurrió en un contexto de violencia preocupante: fue el segundo tiroteo registrado en escuelas de Oakland en apenas dos días.

Un referente para miles de jóvenes

John Beam era mucho más que un entrenador de fútbol americano. Así lo expresó Fred Shavies, jefe de la policía de Piedmont y exsubjefe en Oakland, quien se reconoció como amigo, pupilo y admirador del coach. “John era mucho más que un entrenador”, dijo. “Fue una figura paterna para miles, no solo hombres, sino también mujeres jóvenes de nuestra comunidad.”

Shavies contó que conoció a Beam en octavo grado, y que el entrenador lo acompañó incluso después de la muerte de su padre. Lo describió como “un ser humano absolutamente increíble” y se preguntó cómo lograba impactar a tantas personas “con solo 24 horas al día, ¿cierto?”

La magnitud de su influencia quedó evidenciada en la vigilia que reunió a cientos de personas frente al hospital donde Beam “luchó”, tal como él les enseñó a luchar a sus jugadores durante cuatro décadas.

Exalumnos y figuras del deporte también reaccionaron. Los hermanos Nahshon y Rejzohn Wright, hoy jugadores de la NFL, expresaron su dolor en redes sociales. “Tú significas el mundo para mí”, escribió Rejzohn junto a una fotografía del entrenador. Su hermano publicó otra imagen acompañada de un emoji de corazón roto.

La alcaldesa Barbara Lee también rindió homenaje a Beam, a quien describió como un “gigante”, un mentor y un pilar para los jóvenes de Oakland. “Durante más de 40 años, formó líderes dentro y fuera del campo, y nuestra comunidad está conmocionada junto a su familia”, afirmó.

Beam, quien se desempeñaba como director atlético, llegó a Laney College en 2004 como coach de corredores, y en 2012 asumió como entrenador principal. Bajo su liderazgo ganó dos títulos de liga, y según datos oficiales del propio college, 20 de sus jugadores llegaron a la NFL.

En un comunicado, Mark Johnson, vocero del distrito Peralta Community College, expresó: “Estamos atónitos y con el corazón roto de que tal violencia haya alcanzado nuestro campus”, lamentando el impacto del ataque para toda la comunidad académica.

El tiroteo ocurrió apenas un día después de que un estudiante fuera baleado en Skyline High School, quien se mantiene en condición estable. Oakland, una vez más, enfrenta el golpe de la violencia armada; esta vez, con la muerte de una de sus figuras más respetadas.



