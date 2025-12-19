NFL condena comportamiento antisemita de Puka Nacua, receptor de los Rams

La NFL condenó este jueves los gestos antisemitas realizados por Puka Nacua, receptor estelar de los Los Angeles Rams, durante la transmisión de un podcast, en un episodio que rápidamente generó polémica y críticas en redes sociales.

“La NFL condena enérgicamente toda forma de discriminación y comportamiento despectivo dirigido a cualquier grupo o individuo. El continuo aumento del antisemitismo debe abordarse en todo el mundo y la NFL seguirá apoyando a nuestros aliados en esta lucha. El odio no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad”, escribió la liga en un comunicado oficial.

El gesto de Puka Nacua que desató la controversia

El miércoles, Nacua realizó un baile considerado antisemita durante su participación en el podcast de los streamers Adin Ross y N3on. El gesto se viralizó rápidamente y provocó una ola de críticas en plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia.

Aunque los Los Angeles Rams no se han pronunciado públicamente sobre el caso, la NFL fijó su postura institucional sin mencionar, por el momento, una posible suspensión o sanción disciplinaria para el jugador.

Puka Nacua thought he was learning a fun dance… A popular Jewish streamer taught it to him and encouraged him. He promised the Jewish streamer that he would do the dance if he scored a touchdown… Everyone was all smiles, and there were no antisemitic comments or bigotry… pic.twitter.com/ZevTZqCutX — Misha Turtle Island TV: X Society Xperience 🐢🐰𝕏 (@MishaTurtleX) December 18, 2025

La disculpa pública del receptor de los Rams

Horas antes del pronunciamiento de la liga, Puka Nacua publicó una carta en sus redes sociales en la que ofreció disculpas por su comportamiento durante la transmisión.

“No era consciente del gesto que realizaba”, afirmó el receptor.

Según explicó el jugador, quien es el segundo receptor con más yardas acumuladas en la temporada, el movimiento formaba parte de un juego y tenía la intención de replicarlo como una posible celebración de touchdown, idea que aseguró haber descartado.

“Cuando aparecí el otro día en una transmisión en vivo en redes sociales, me sugirieron realizar un movimiento específico como parte de la celebración de mi próximo touchdown. En ese momento no tenía ni idea de que este acto fuera de naturaleza antisemita y que perpetuara estereotipos dañinos contra el pueblo judío”, explicó.

A statement from #Rams WR Puka Nacua about his recent, controversial comments on a livestream with Adin Ross. pic.twitter.com/awWGVmZgEO — Ian Rapoport (@RapSheet) December 18, 2025

Rechazo a la discriminación y mensaje final

El receptor de 24 años subrayó que no está de acuerdo con ningún tipo de discriminación ni discurso de odio.

“Pido disculpas sinceras a cualquiera que se haya sentido ofendido por mis acciones, ya que no tolero ninguna forma de racismo, intolerancia ni odio hacia ningún otro grupo de personas”, concluyó.

¿Quién es Puka Nacua?

Puka Nacua es considerado uno de los mejores receptores jóvenes de la NFL. Llegó a la liga tras ser seleccionado en la quinta ronda del Draft 2023 por los Rams y rápidamente se consolidó como pieza clave en la ofensiva del equipo.

En sus primeros años en la NFL, Nacua ostenta los récords de novato de más yardas por recepción en una temporada, con 1.486, y más recepciones, con 105, cifras que lo colocan entre los jugadores más productivos de su generación.

Sigue leyendo:

– Para Micah Parsons se acabó la temporada de la NFL por una rotura de ligamento

– Philip Rivers volvió a la NFL, pero Seattle frustró su noche especial

– ¿Se apaga la era Chiefs? Kansas City queda eliminado y Mahomes sale lesionado