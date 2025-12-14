Philip Rivers volvió a la NFL, pero Seattle frustró su noche especial

El esperado regreso de Philip Rivers a la NFL tuvo momentos de ilusión, nostalgia y competitividad, pero terminó con un desenlace cruel. Los Seattle Seahawks vencieron 18-16 a los Indianapolis Colts en la Semana 15 y apagaron la esperanza de un final feliz para el veterano mariscal de campo, que volvió a ser titular más de cuatro años después de su último partido oficial.

Rivers, de 44 años, completó 18 de 27 pases para 120 yardas, con un touchdown y una intercepción, en su primer juego como quarterback desde la temporada 2020. No fue un inicio sencillo. La defensiva de Seattle, una de las más sólidas de la liga, presionó desde temprano y obligó a Indianápolis a despejar en su primera serie ofensiva. El ritmo del partido fue trabado, con pocas oportunidades claras para ambos ataques en el primer cuarto, que terminó con un gol de campo por equipo.

Con el correr de los minutos, los Colts comenzaron a adaptarse al estilo del veterano. Rivers ganó confianza y encontró mejores ventanas para lanzar, mientras la defensa local contenía a una ofensiva de Seahawks que dependía casi exclusivamente del pie de Jason Myers. El primer gran momento del regreso llegó con una conexión de ocho yardas con Josh Downs, que significó el primer pase de anotación de Rivers desde 2020 y puso a Indianápolis arriba 13-3.

Seattle reaccionó antes del descanso con un gol de campo de 52 yardas, dejando el marcador 13-6 al medio tiempo.

Un cierre dramático que eclipsó la ilusión

El segundo tiempo cambió la dinámica del partido. La presión defensiva sobre Rivers aumentó y la ofensiva de los Colts comenzó a perder fluidez. Seattle recortó distancias con otro gol de campo y mantuvo el juego al alcance. En el arranque del último cuarto, los Seahawks tomaron momentáneamente la delantera gracias a una nueva patada de Myers, reflejo de un duelo dominado por las defensivas.

A pesar de las dificultades, Rivers mantuvo con vida a Indianápolis. En los segundos finales, condujo una serie que permitió a Chase McLaughlin conectar un gol de campo de 60 yardas y devolverle la ventaja a los Colts 16-15, con menos de un minuto en el reloj. Parecía el cierre perfecto para una noche especial.

Pero Seattle respondió. Sin tiempos fuera, avanzó lo suficiente para que Myers acertara un gol de campo de 57 yardas, su sexto de la noche, sellando la victoria 18-16. Aún hubo tiempo para una última jugada, pero el pase de Rivers fue interceptado, poniendo punto final al encuentro.

Más allá del resultado, Rivers volvió a escribir su nombre en los libros de historia al convertirse, junto a Brett Favre, en uno de los únicos abuelos en lanzar un pase de touchdown en la NFL. Seattle mejoró su marca a 11-3 y sigue en la pelea por la cima de la Conferencia Nacional, mientras que los Colts cayeron a 8-6 y quedaron fuera de los puestos de playoffs, con la sensación de que el regreso de su veterano mariscal fue competitivo, aunque incompleto en el marcador.



