Para Micah Parsons se acabó la temporada de la NFL por una rotura de ligamento

Los Green Bay Packers recibieron un golpe devastador en plena recta final de la temporada de la NFL, luego de que Micah Parsons, uno de los apoyadores más dominantes de la liga, confirmara que no volverá a jugar en lo que resta del año tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La lesión se produjo el pasado domingo y fue confirmada este lunes tras una resonancia magnética, lo que deja fuera de combate al defensivo de 26 años en un momento clave de la lucha por los puestos de playoffs.

I may be sidelined, but I am not defeated. This injury is my greatest test—a moment God allowed to strengthen my testimony. I believe He walks with me through this storm and chose me for this fight because He knew my heart could carry it. I’m deeply grateful to the Packers… pic.twitter.com/KZy6TZKJfs — Micah Parsons (@MicahhParsons11) December 15, 2025

Micah Parsons rompe el silencio tras conocer el diagnóstico

Luego de recibir los resultados médicos, Parsons compartió un mensaje cargado de fortaleza y fe, en el que dejó claro que, aunque estará fuera del campo, su mentalidad sigue intacta:

“Puede que esté fuera del juego, pero no estoy derrotado. Esta lesión es mi mayor prueba, es un momento que Dios permitió para fortalecer mi testimonio. Él me acompaña en esta tormenta y me eligió para esta lucha porque sabía que mi corazón podía soportarla”.

El apoyador también confirmó que la lesión requerirá al menos nueve meses de recuperación, lo que lo obligará a enfocarse por completo en su rehabilitación.

Así ocurrió la lesión en la semana 15 de la NFL

La acción que cambió el rumbo de la temporada de Parsons ocurrió durante el partido de la semana 15, en el que los Packers cayeron 34-26 ante los Denver Broncos.

La jugada se presentó en el tercer cuarto, cuando Parsons logró romper el bloqueo ofensivo e intentó capturar a Bo Nix, quarterback de Denver. En el intento por cambiar de dirección, apoyó con fuerza la pierna izquierda sobre el césped y su rodilla se dobló de forma antinatural, provocando su caída inmediata al terreno de juego.

Aunque abandonó el campo por su propio pie, el defensivo se dirigió directamente al vestuario para ser evaluado, encendiendo las alarmas del cuerpo médico de Green Bay.

Resonancia confirma gravedad y recuperación prolongada

Las pruebas médicas realizadas este lunes confirmaron el peor escenario posible: rotura de ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más severas para un jugador defensivo por la exigencia física de su posición.

Parsons agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de la organización y sus compañeros:

“Estoy profundamente agradecido con la organización de los Packers y de mis compañeros por su inquebrantable apoyo, amor y fe en mí durante esta temporada. Me levantaré y volveré”.

Impacto inmediato de Parsons en Green Bay

Micah Parsons llegó a los Packers para esta temporada tras una salida turbulenta de los Dallas Cowboys, equipo que lo seleccionó en la primera ronda del Draft 2021, luego de desacuerdos con el propietario Jerry Jones.

Su impacto en la defensiva de Green Bay fue inmediato y contundente: 12.5 capturas de mariscal de campo, consolidándose como uno de los apoyadores más agresivos y efectivos de la NFL.

Números de élite en cinco temporadas en la NFL

En cinco años de carrera profesional, Parsons acumula estadísticas que lo colocan entre la élite defensiva de la liga:

297 tackleadas

65 capturas de quarterback

10 pases defendidos

11 balones sueltos forzados

1 anotación defensiva

Además, presume cuatro selecciones al Pro Bowl y tres designaciones All-Pro, avalando su impacto constante en el emparrillado.

Packers, obligados a ajustarse sin su líder defensivo

La ausencia de Micah Parsons representa un desafío mayúsculo para los Packers, que afrontarán los últimos tres partidos de la temporada regular sin su principal referente defensivo, en una lucha cerrada por mantenerse en zona de playoffs.

Green Bay deberá reorganizar su esquema defensivo y compensar la baja de uno de los jugadores más determinantes de toda la NFL, mientras Parsons inicia el camino más largo de su carrera: el regreso.

