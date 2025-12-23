Semana 16 de la NFL: Steelers hacen historia, 49ers sueñan en grande y Cowboys extienden su sequía

El récord de los Pittsburgh Steelers con más campañas no perdedoras, la escalada de posiciones de los San Francisco 49ers en la Conferencia Nacional (NFC) y los 30 años sin llegar al Super Bowl que cumplirán los Dallas Cowboys acapararon los reflectores de la semana 16 de la NFL, una de las más determinantes del calendario rumbo a la postemporada.

Pittsburgh Steelers hace historia en la NFL

Los Steelers, que el domingo pasado vencieron 29-24 a los Detroit Lions, rompieron la marca de campañas consecutivas no perdedoras en la historia de la NFL con 22, una más que las que acumularon los Dallas Cowboys entre 1965 y 1985.

Además, el triunfo significó la victoria número 200 de Mike Tomlin como entrenador en jefe. A sus 53 años, Tomlin se convirtió en el tercer coach más joven en alcanzar dos centenas de juegos ganados, solo por detrás de Curly Lambeau y Don Shula, ambos miembros del Salón de la Fama.

Con dos partidos por disputar, la misión para el equipo liderado por el veterano quarterback Aaron Rodgers será asegurar el primer lugar del Norte de la AFC con triunfos ante Cleveland Browns y Baltimore Ravens, resultados que también les garantizarían su boleto a los playoffs de la NFL.

San Francisco 49ers toma impulso rumbo a los playoffs

Los San Francisco 49ers también fueron protagonistas tras su contundente victoria del lunes pasado 48-27 sobre los Indianapolis Colts. El resultado les permitió escalar al segundo lugar del Oeste de la NFC y abrir la posibilidad de cerrar la temporada regular como el mejor equipo de la Conferencia Nacional.

Los gambusinos pasaron prácticamente toda la campaña en el tercer puesto de su división, pero la derrota de los Los Angeles Rams frente a los Seattle Seahawks cambió el panorama y alineó los astros para San Francisco.

Ahora, los 49ers dependen de vencer a los Chicago Bears y nuevamente a los Seahawks en las dos últimas semanas para asegurar la cima de la NFC y disputar los playoffs en casa, con la posibilidad de jugar el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium.

Dallas Cowboys y una sequía histórica que se prolonga

La nota más decepcionante de la semana 16 de la NFL fue para los Dallas Cowboys, que cayeron 34-17 ante los Los Angeles Chargers y quedaron fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

Lo más duro para el llamado “Equipo de América” es que la eliminación confirmó que su racha sin llegar a una final de la NFC y al Super Bowl alcanzará los 30 años, una sequía inédita para el equipo más popular y uno de los más valiosos de la NFL.

La última vez que los Cowboys disputaron una final de la Conferencia Nacional fue en la temporada de 1995, cuando vencieron 38-27 a los Green Bay Packers. Ese triunfo los llevó al Super Bowl XXX, donde superaron 27-17 a los Pittsburgh Steelers.

Jacksonville Jaguars, la sorpresa de la semana 16

Una mención especial en esta semana 16 de la NFL merecen los Jacksonville Jaguars, que derrotaron 34-20 a los Denver Broncos, considerados el mejor equipo de la AFC.

Fue la sexta victoria consecutiva para Jacksonville, racha que les permitió adueñarse del primer lugar del Sur de la AFC y ponerse a la caza de Broncos y New England Patriots por el liderato general de la conferencia, una posición clave para recibir los playoffs de la NFL en casa.

