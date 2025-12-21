NFL Semana 16: Panthers, Bills y Chargers dan un golpe de autoridad y se acercan a los Playoffs

Las victorias de este domingo de los Carolina Panthers, Buffalo Bills y Los Ángeles Chargers en la Semana 16 de la temporada de la NFL los colocaron con un pie en los Playoffs, en una jornada clave que comenzó a definir el panorama rumbo a la postemporada.

Chargers aplastan a Cowboys y acechan la cima del Oeste de la AFC

En Dallas, los Chargers derrotaron 17-34 a los Cowboys, resultado con el que se mantienen segundos en el Oeste de la Conferencia Americana con récord de 11-4, a la caza del líder Denver Broncos, 12-2, y muy cerca de la postemporada.

Justin Herbert lució en los Chargers con 300 yardas y dos pases de touchdown, siendo factor determinante en una victoria contundente como visitantes.

Los Cowboys, 6-8-1, están eliminados; cumplirán 30 años sin llegar a una final de la NFC y por ende a un Super Bowl, prolongando una de las sequías más largas de la NFL.

Panthers dominan el Sur de la NFC y dependen de sí mismos

Los Panthers se impusieron en un emocionante partido 23-20 a los Tampa Bay Buccaneers, con lo que se adueñaron de la cima del Sur de la Conferencia Nacional, con ocho triunfos y siete derrotas, relegaron al segundo lugar del sector a los Bucs, con marca de 7-8.

Carolina acabará como líder del Sur si triunfa en los dos juegos que le restan, lo que los convertiría en uno de los equipos sorpresa del cierre de temporada.

Bryce Young lideró a los Panthers a la victoria con 191 yardas y dos envíos de anotación, confirmando su crecimiento en el momento más importante del calendario.

Bills sufren, pero prácticamente sellan su boleto a playoffs

De su lado, los Buffalo Bills sufrieron para superar 20-23 a los Cleveland Browns.

Los Bills tienen récord de 11-4, que prácticamente los tiene dentro de los playoffs; los Browns, 3-12, fueron uno de los primeros equipos que se quedaron sin opciones de ir a la postemporada.

Buffalo mostró carácter en un duelo cerrado que puede ser clave para asegurar localía en la ronda de comodines.

Chiefs sin Mahomes y fuera de la postemporada

En otro partido los Tennessee Titans triunfaron 26-9 sobre unos disminuidos Kansas City Chiefs que no contaron con Patrick Mahomes, por una rotura en el ligamento cruzado; tuvieron en los controles a Gardner Minshew, quien salió del juego lesionado de la rodilla, fue sustituido por Chris Oladokun, el tercer quarterback.

Ésta es la primera temporada desde el 2014 en que Kansas City no clasifica a la postemporada, marcando el fin de una era de dominio en la AFC.

Otros resultados de la Semana 16 de la NFL

También este domingo los Cincinnati Bengals apalearon 21-45 a los Miami Dolphins, los New Orleans Saints vencieron 29-6 a los New York Jets y los Minnesota Vikings le ganaron 13-16 a New York Giants, todos estos equipos ya no tienen opciones de clasificar a playoffs.

Con solo dos semanas por disputarse, la carrera por los Playoffs de la NFL entra en su fase más intensa y cada resultado comienza a definir el destino de las franquicias rumbo al Super Bowl.

