Eagles ganan su división y de paso eliminan a los Cowboys

Los Eagles anotaron dos touchdowns en el cuarto periodo para enfilarse al triunfo antes de que ocurriera una pelea masiva en el campo que empañó el final del partido contra los Washington Commanders. No obstante, Philadelphia celebró el título de la División Este de la Conferencia Nacional al ganar 29-18 la noche del sábado.

Philadelphia (10-5) es el primer equipo de esa división en coronarse en campañas consecutivas literalmente en décadas. La última vez que un equipo ganó esa división dos veces en fila fue en 2004, cuando los propios Eagles lo hicieron.

Andy Reid era el entrenador en jefe y Donovan McNabb el quarterback de aquel equipo. Desde entonces, Dallas, NY Giants y Washington se habían alternado con Philadelphia en la cima durante 20 años. Un dato asombroso. Los Cowboys (6-7-1), por cierto, quedaron oficialmente eliminados en la pelea por los playoffs.

La trifulca dejó un saldo de tres jugadores expulsados

El juego estaba prácticamente en la bolsa de los campeones reinantes de la NFL luego que los Eagles anotaron touchdown restando 4:26 minutos del último periodo y aumentaron su ventaja a 29-10 al hacer la conversión de 2 puntos. Entonces se desató la trifulca.

Tyler Steen, guardia de los Eagles, estuvo en medio de la reyerta lanzando varios golpes. Terminó en el suelo debajo de algunos jugadores de Washington. Steen fue expulsado del juego, al igual que dos hombres de los Commanders: Javon Kinlaw y Quan Martin.

Buena actuación del quarterback Jalen Hurts

En lo que se refiere al partido, el quarterback Jalen Hurts completó 22 de 30 pases para 185 yardas y 2 touchdowns, mientras que Saquon Barkley acumuló 132 yardas en 21 carreras y 1 TD. Hurts agregó 7 acarreos para 40 yardas.

Los Eagles, que estaban abajo en el marcador al medio tiempo 10-7 tras dos goles de campo fallados por Jake Elliott (tres incluyendo un intento anulado por castigo), aprovecharon que Washington perdió durante el tercer cuarto al quarterback Marcus Mariota (rodilla, mano), quien se quedó como titular tras la pérdida de Jayden Daniels temprano en la campaña.

Josh Johnson relevó a Mariota y no hizo un buen trabajo (5-9, 43 yardas, 1 pase interceptado) al caer los Commanders a récord de 4-11 solo 10 meses después de haber llegado a la final de la conferencia.

Philadelphia aún puede subir en la NFC

En una temporada en la que no han sido un equipo tan fuerte como en la anterior, sobre todo con inconsistencia en su ofensiva, los Eagles aún aspiran realistamente a la siembra No. 2 de la NFC. Chicago (10-4) y Green Bay (9-4-1) jugaban la noche del sábado por el liderato de la División Norte.

El equipo No. 1 es Seattle con marca de 12-3 luego de su gran remontada del jueves para bajar de la cima a los Rams.

