Seahawks remontan contra Rams en el juego del año en la NFL

En un partido lleno de dramatismo que se convirtió en un “clásico instantáneo” de la NFL, los Seahawks de Seattle remontaron 16 puntos en el último cuarto -algo que no habían hecho en toda su historia- y más tarde en tiempo extra se jugaron una conversión de 2 puntos en lugar de buscar el empate para obtener un notable triunfo de 38-37 sobre los Rams de Los Ángeles.

Luego de que los Rams tomaron la ventaja en el tiempo extra con una recepción de 41 yardas de Puka Nacua en la trepidante batalla de jueves por la noche, los Seahawks lograron responder cuando Sam Darnold lanzó un pase de touchdown a Jaxon Smith-Njigba restando 3:13 minutos de la prórroga. Entonces, en lugar de patear el punto extra para tratar de empatar el marcador, el coach Mike Macdonald fue por todo y Darnold respondió con un pase al hombre más inesperado.

El ala cerrada suplente Eric Saubert, con solo 2 recepciones en toda la temporada, quedó libre y atrapó el pase que le dio a Seattle (12-3) la emocionante victoria con la cualascienden al primer lugar de la Conferencia Nacional y, obviamente, de la División Oeste. Los Rams (11-4) caen hasta el quinto puesto de la NFC a falta de dos partidos para ambos equipos.

Puka Nacua pidió disculpas y luego dio su mejor partido

El partido que puso en marcha la Semana 16 de la temporada ponía frente a frente a los dos conjuntos con mejor récord de la NFC (11-3), por lo que el duelo tenía enormes implicaciones. Pero además, hubo drama extra luego de que Puka Nacua realizara una serie de declaraciones controvertidas al participar esta semana en un streaming.

El estelar receptor, considerado por muchos el mejor de la liga, se disculpó antes del juego por su conducta, específicamente por un gesto que hizo con las manos durante el streaming que fue considerado ofensivo para la comunidad judía.

Puka Nacua, receptor estrella de los Rams, anota un touchdown de 41 yardas que puso arriba a su equipo en tiempo extra. Su gran actuación no fue suficiente al ganar Seattle. Crédito: Lindsey Wasson | AP

Una vez iniciado el crucial partido, Nacua se dedicó a hacer lo que mejor sabe: atrapar pases, ganar yardas y anotar touchdowns. Tuvo la mejor actuación de su carrera con 12 recepciones para 225 yardas y 2 anotaciones. Los Rams, como equipo, totalizaron 581 yardas, incluyendo 457 por pase del quarterback Matthew Stafford.

La remontada de los Seahawks con una polémica conversión

Los Ángeles dominó a Seattle durante tres periodos. Luego, a principios del cuarto, se despegó a marcador de 30-14 con pase de Stafford a Nacua de 1 yarda. El juego parecía estar en su control. Sin embargo, los Seahawks no se rindieron.

Rashid Shaheed devolvió una patada de despeje 58 yardas para touchdown y Seattle se acercó a ocho puntos al hacer la conversión de dos puntos.

Más adelante, Darnold completó pase de 26 yardas al ala cerrada A.J. Barner para touchdown. De nuevo, los Seahawks lograron la conversión de dos puntos, pero esta vez fue una muy rara y polémica.

Un pase de Darnold al corredor Zach Charbonnet fue bateado por el linebacker Jared Verse y luego cayó al suelo en la zona de anotación. Cuando los Rams se preparaban para recibir el kickoff, los oficiales revisaron la jugada y determinaron que el pase de Darnold había sido lateral y que por lo tanto la jugada se convirtió en fumble recuperado por Seattle. La conversión de 2 puntos se hizo válida y el marcador se empató a 30.

La cima de la División Oeste ha cambiado de dueño, pero la pelea seguirá la próxima semana cuando los Seahawks visiten a Carolina y los Rams jueguen en Atlanta. En la última semana de la campaña, Seattle jugará de visitante contra San Francisco, que también está en la pelea con récord de 10-4, y Los Ángeles jugará en casa ante Arizona.

