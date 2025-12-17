Jerry Rice y Steve Young serán los entrenadores del Pro Bowl 2026

La NFL anunció a los miembros del Salón de la Fama Jerry Rice y Steve Young como los entrenadores de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC) para el Pro Bowl 2026, que se realizará el próximo 3 de febrero.

La designación de dos íconos históricos del futbol americano busca aumentar el atractivo del evento y conectar a las nuevas generaciones con el legado de la liga.

49ers legends Steve Young and Jerry Rice will represent the AFC and NFC as Coaches at the Pro Bowl Games in San Francisco! pic.twitter.com/qUAtRdddw1 — NFL (@NFL) December 16, 2025

¿Qué es el Pro Bowl y cómo se juega ahora?

El Pro Bowl es el juego de estrellas de la NFL que enfrenta a los mejores jugadores de la NFC y la AFC, que desde 2023 cambió su formato de un partido de futbol americano tradicional por uno de flag football, con dos equipos de siete jugadores cada uno.

El cambio se dio para minimizar el riesgo de lesiones en los jugadores, ya que el flag football es un deporte en el que no existe contacto para detener al contrario; en este hay que quitarle una de las cintas que llevan en los extremos de su cadera para frenarlo.

¿Dónde será el Pro Bowl 2026?

La edición del 2026 se realizará en el Área de la Bahía de San Francisco, donde el 8 de febrero se disputará el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Esta cercanía geográfica y temporal con el Super Bowl convierte al Pro Bowl en uno de los eventos más atractivos de la semana previa al partido por el campeonato.

El peso histórico de Rice y Young en la elección

En la designación de Jerry Rice, quien fue seleccionado para su decimotercer Pro Bowl en su carrera, y Steve Young, para su séptimo, como entrenadores en jefe, influyó su pasado como leyendas de los San Francisco 49ers, lo que proyecta un mayor interés de los aficionados que asistan al evento.

Ambos exjugadores representan una de las etapas más exitosas en la historia de la franquicia y ahora llevarán ese prestigio al juego de estrellas de la NFL.

Con Rice y Young al mando, el Pro Bowl 2026 promete espectáculo, nostalgia y una celebración especial del talento que define al futbol americano profesional.

