Kansas City Chiefs firman acuerdo para dejar el Arrowhead Stadium

Los Kansas City Chiefs anunciaron este lunes que dejarán su histórico hogar en el Arrowhead Stadium para mudarse a un nuevo estadio techado con un costo estimado de $3,000 millones de dólares, que se construirá del lado del estado de Kansas y estará listo para el inicio de la temporada 2031 de la NFL. El movimiento marca un cambio profundo para una de las franquicias más emblemáticas de la liga y reconfigura el mapa deportivo y político de la región.

El anuncio se produjo poco después de que un consejo de legisladores de Kansas aprobara por unanimidad, en una sesión realizada en el Capitolio estatal, la emisión de bonos STAR para cubrir hasta el 70 % del costo del estadio y de un distrito de uso mixto que lo rodeará. Estos bonos se pagarán con ingresos fiscales estatales generados por impuestos a las ventas y al alcohol en un área definida alrededor del complejo.

Breaking: The Chiefs have entered into an agreement with the State of Kansas to host Chiefs football beginning with the 2031 NFL season, the team announced.



The franchise is designing and building a state-of-the-art domed stadium and Arrowhead Stadium will no longer be the home…

“La ubicación de los partidos de los Chiefs va a cambiar, pero algunas cosas no cambiarán. Nuestros aficionados seguirán siendo los más ruidosos de la NFL, nuestros partidos seguirán siendo el mejor lugar del mundo para hacer tailgate, y nuestros jugadores y entrenadores estarán listos para competir por campeonatos, porque dentro y fuera del campo somos grandes soñadores y estamos listos para el próximo capítulo”, afirmó el propietario del equipo, Clark Hunt, según reseñó ESPN.

Un proyecto ambicioso y un golpe para Misuri

La franquicia planea construir el nuevo estadio en Kansas City, Kansas, cerca del Kansas Speedway y del distrito comercial y de entretenimiento conocido como The Legends, una zona que también alberga el Children’s Mercy Park, casa del Sporting Kansas City de la MLS. Además, los Chiefs desarrollarán un nuevo centro de entrenamientos valuado en $300 millones de dólares en Olathe, un suburbio de Kansas.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, calificó el anuncio como histórico. “El anuncio de hoy es verdaderamente histórico. De hecho, es un poco surrealista. Este anuncio impactará la vida de los habitantes de Kansas por generaciones. Es un cambio total para nuestro estado. Siempre hemos sido aficionados de los Chiefs. Ahora somos familia Chiefs”, señaló.

The work is just beginning, but we’re excited to bring our vision to life with the State of Kansas in 2031. pic.twitter.com/Ca2QmA9H8n — Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 22, 2025

El movimiento representa un duro golpe para los legisladores de Misuri y para el gobernador Mike Kehoe, quienes trabajaban en un paquete de financiamiento propio para evitar la salida de la franquicia. Los Chiefs tenían contratos de arrendamiento en el Arrowhead Stadium, ubicado en el complejo deportivo Truman, que expiran en enero de 2031. El año pasado, los votantes del condado de Jackson rechazaron una extensión de un impuesto local sobre ventas que habría ayudado a financiar la renovación del estadio y un nuevo parque de béisbol para los Royals.

Aunque Clark Hunt reiteró que su preferencia original era renovar el Arrowhead Stadium —uno de los recintos más icónicos de la NFL y poseedor del récord Guinness por el rugido más fuerte de un estadio—, la falta de desarrollo económico alrededor del inmueble, el desgaste de la estructura y las limitaciones en suites y amenidades terminaron inclinando la balanza hacia un reemplazo.

El nuevo estadio techado permitiría albergar eventos durante todo el año, desde conciertos y partidos universitarios hasta un posible Super Bowl, un viejo sueño de la familia Hunt.



