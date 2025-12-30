Philip Rivers no se arrepiente de su regreso a la NFL

Philip Rivers no duda cuando evalúa su regreso a la NFL. A los 44 años, el veterano quarterback de los Indianapolis Colts aseguró este lunes que no se arrepiente de haber salido del retiro, aun cuando su vuelta se tradujo en tres derrotas consecutivas para el equipo en el cierre de la temporada.

“Les dije que no me iba a arrepentir de volver y no me arrepiento. Más allá de no haber ganado han sido tres semanas fantásticas. Solo puedo decir que lo volvería a hacer una y otra vez. Ha sido increíble”, afirmó el mariscal de campo, convencido de que la experiencia valió la pena más allá de los resultados.

"If it's the last one, it's the last one."



Philip Rivers has no regrets on his return to football. pic.twitter.com/0A7qqbKKZU — SportsCenter (@SportsCenter) December 28, 2025

Rivers se había retirado oficialmente en enero de 2021, tras el final de la campaña 2020, luego de una carrera de 17 temporadas en la NFL. Durante ese extenso recorrido se consolidó como una de las grandes figuras de los Chargers y cerró su trayectoria con un último año en Indianapolis, antes de colgar el casco.

Su regreso se produjo el pasado 8 de diciembre, una fecha especial, ya que ese día cumplió 44 años. Los Colts lo contactaron de urgencia debido a las lesiones de Daniel Jones y Anthony Richardson, los dos quarterbacks principales del equipo, además de Riley Leonard, quien figuraba como tercera opción. Ante ese escenario, la franquicia recurrió a la experiencia de Rivers.

Rendimiento, autocrítica y un cierre con sentido competitivo

El ocho veces Pro Bowl no dudó en aceptar el llamado, a pesar de que su decisión implicaba salir de la lista de semifinalistas al Salón de la Fama y reiniciar el periodo de espera de cinco años que exige el retiro para ser elegible. Incluso, el propio Rivers reconoció que habría sido una locura no intentar el desafío de llevar a los Colts a los playoffs, objetivo que finalmente no se concretó, aunque sus actuaciones fueron mejor valoradas de lo que muchos esperaban.

En sus tres partidos, completó el 63 por ciento de sus 92 intentos de pase, acumuló 544 yardas, lanzó cuatro pases de anotación y sufrió tres intercepciones en las derrotas ante Seattle Seahawks, San Francisco 49ers y Jacksonville Jaguars.

El domingo pasado, frente a Jacksonville, tuvo su actuación más discreta. Completó 17 de 30 envíos para 147 yardas, con un touchdown y una intercepción, además de ser capturado en dos ocasiones. Tras ese encuentro, fue autocrítico. “Éste fue probablemente el peor partido que he jugado de los tres. Simplemente no pude encontrar la sincronización ni el ritmo”, reconoció.

Con los Colts ya sin posibilidades matemáticas de avanzar a los playoffs, Rivers rechazó la idea de que el último partido de la temporada, el próximo domingo ante Houston Texans, carezca de importancia. “Decir que un partido es sin importancia no está en mi ADN. Esos partidos que jugábamos en el patio trasero cuando teníamos 10 años, no eran sin importancia, ¿verdad?. A nadie le importaban, pero ibas a casa llorando, si perdías, o te ibas a casa feliz, si ganabas. Todo lo que hacemos importa”, subrayó.

Una vez finalizada la campaña, Philip Rivers planea regresar a Fairhope, Alabama, para retomar su rol como entrenador en el colegio St. Michael Catholic, el mismo que ocupaba antes de atender el llamado inesperado de los Colts y volver, por unas semanas, al máximo nivel del fútbol americano.



Sigue leyendo:

· NFL condena comportamiento antisemita de Puka Nacua, receptor de los Rams

· Andy Reid dispuesto a continuar como entrenador de Kansas City Chiefs en 2026

· Sale a la luz romántica carta que Travis Kelce le escribió a Taylor Swift