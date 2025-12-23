Sale a la luz romántica carta que Travis Kelce le escribió a Taylor Swift

La relación entre Travis Kelce y Taylor Swift ha dado muchísimo de qué hablar desde que se hizo pública y ahora lo hizo porque salió a la luz una carta que el jugador de los Kansas City Chiefs le escribió a la reconocida cantante y en la que le expresó el profundo amor que siente por ella.

Si bien la carta no es reciente, sino que Travis se la entregó a Taylor en diciembre del 2024, el escrito apenas vio la luz durante uno de los capítulos de la docuserie ‘Taylor Swift: The End of an Era’.

En la carta, que Travis Kelce le entregó a Taylor Swift previo a los conciertos que ofreció en la ciudad canadiense de Vancouver, se aprecia la gran admiración que este siente por la afamada cantante, a quien tildó como el amor de su vida.

“Egoístamente, te agradezco por crear esta gira legendaria y a Robert (Allen) por hacerte pasar por Kansas City, Missouri. Esa noche en Kansas City también fue el comienzo de mi encuentro con el amor de mi vida”, se lee en un fragmento de las palabras que el jugador de la NFL le dedicó a Taylor Swift y que esta leyó en voz alta en el capítulo titulado: ‘Remember This Moment’.

Travis también expresó en su escrito lo que significó para él ver a su hoy prometida por primera vez sobre un escenario, al asegurar que ese día no lo cambia por nada, pues desde entonces su vida nunca más volvió a ser la misma.

“Tengo tantos recuerdos increíbles de esta gira, pero mi favorito es verte en un concierto por primera vez y quedar fascinado y perdidamente prendado por una mujer que ni siquiera me conoce”, se lee en otro pedacito de la carta que Taylor Swift hizo pública, este martes 23 de diciembre, con el estreno de una entrega más de su docuserie.

Como era de esperarse, Taylor Swift no pudo evitar caer rendida ante el romanticismo de su galán y lo hizo saber con la reacción que tuvo tras revivir las hermosas palabras que le dedicó su galán hace ya un año.

“¡Ay, Dios mío!”, expresó la cantante tras leer la carta, con lo que dejó ver las emociones que le provocaron las palabras de su pareja, con quien ha ido construyendo una de las relaciones más mediáticas de los últimos tiempos.

La docuserie, que consta de 6 capítulos y se estrenó el 12 de diciembre, puede ser vista por medio de Disney+.

Sigue leyendo: