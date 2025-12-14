El sentido homenaje de los bailarines de Taylor Swift por su cumpleaños

La superestrella global Taylor Swift celebró su cumpleaños número 36 el sábado 13 de diciembre, y las felicitaciones más sentidas llegaron desde el corazón de su familia de gira: los bailarines de su aclamado Eras Tour.

A través de las redes sociales, Kameron Saunders y Jan Ravnik, pilares de su exitosa gira, compartieron conmovedores tributos que celebran la trayectoria personal y profesional de la artista.

Kameron Saunders, uno de los bailarines más cercanos de Swift, dedicó un extenso y emotivo mensaje a la cantante en Instagram. “¡Para mi chica… mi jefa!”, escribió Saunders junto a una foto con la cantante.

“Han pasado tres años desde que compartimos este momento. Y cada año mi amor por ti crece más y más profundo“, agregó Saunders, quien describió a Swift como un “ser humano asombroso”, agradeciéndole por la risa, el amor, el cuidado y la generosidad.

Concluyó su publicación con la cariñosa etiqueta “#SheProtectsTheFamily” (Ella Protege a la Familia), resaltando la lealtad y el fuerte vínculo que los une.

Por su parte, el bailarín Jan Ravnik, quien también brilló en la reciente temporada de Dancing with the Stars, se sumó a las felicitaciones con una dedicatoria igualmente cálida. “¡FELIZ CUMPLEAÑOS @taylorswift! Estoy infinitamente agradecido por ti y por los 3 años que hemos compartido juntos. ¡Eres única en tu clase!”, expresó.

El cumpleaños de la artista llega tras un año 2025 repleto de éxitos en su carrera.

En el ámbito profesional, Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, logrando ventas históricas y ocupando simultáneamente los primeros 12 puestos del Billboard Hot 100.

A nivel personal, la cantante celebró su compromiso con la estrella de la NFL, Travis Kelce. Con el respaldo de su equipo y su éxito inquebrantable, Taylor Swift arranca sus 36 años confirmando su estatus como un ícono cultural.

