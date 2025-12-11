Taylor Swift revela sus canciones favoritas en una entrevista con Stephen Colbert

Durante una aparición en ‘The Late Show With Stephen Colbert‘, Taylor Swift compartió algunas de sus canciones favoritas de su vasto catálogo musical. Colbert, quien previamente había preguntado a iconos como Dolly Parton y Bruce Springsteen por sus “top cinco” canciones, intentó aplicar la misma pregunta a la estrella pop, pero se encontró con una respuesta más reflexiva.

Swift explicó que sus preferencias musicales cambian constantemente y que necesitaría tiempo para elaborar una lista definitiva. Sin embargo, sí reveló dos temas que actualmente ocupan un lugar especial en su selección personal.

“Creo que la número uno es ‘All Too Well‘, la versión de 10 minutos”, confesó Swift, refiriéndose a la aclamada canción de su álbum Red (Taylor’s Version). Además, expresó su fascinación por todo el álbum The Life of a Showgirl, su más reciente trabajo discográfico.

La cantante también mencionó que ‘Mirrorball’, del álbum Folklore, estaría en su lista. “Me llegó el otro día. Una amiga me la envió y estaba hablando de ella, y la puse, y entonces me hiciste esta pregunta, así que la dije”, comentó Swift, destacando cómo el contexto y las recomendaciones pueden influir en sus elecciones.

Swift prometió a Colbert una “actualización” una vez que haya tenido tiempo de considerar más profundamente sus cinco canciones favoritas.

Mientras tanto, su álbum ‘The Life of a Showgirl’ continúa dominando las listas, registrando su cuarta semana consecutiva en el número 1 del Billboard 200. El éxito se extiende también a su sencillo “The Fate of Ophelia“, que ha mantenido una presencia destacada en el Hot 100, consolidando a Swift como la única artista en debutar simultáneamente en el primer puesto de ambas listas y mantener esa posición durante cuatro semanas consecutivas.

La entrevista no solo ofreció una mirada a las preferencias personales de la artista, sino que también resaltó la conexión emocional que mantiene con su propia música, incluso después de años de carrera y numerosos éxitos.

Seguir leyendo: