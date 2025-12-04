Filtran que Taylor Swift pagó una poderosa suma para reservar la fecha de su boda

Según información de Page Six, Taylor Swift habría realizado un pago considerable para reservar la fecha de su boda con Travis Kelce en el lujoso Ocean House de Watch Hill, Rhode Island, tras descubrir que otra pareja ya tenía reservado el mismo día.

La superestrella, comprometida con la estrella de la NFL desde agosto, habría fijado su boda para el sábado 13 de junio de 2026 en este exclusivo hotel. Al enterarse de que la fecha ya estaba ocupada, Swift, de 35 años, hizo una oferta económica a la novia que originalmente había reservado ese día, una oferta que, según las fuentes, “no pudo rechazar”.

Los representantes de Swift, Kelce y Ocean House han declinado hacer comentarios al respecto, según informó el medio.

Especulación sobre la boda de Taylor Swift

Inicialmente, se había especulado con que la ceremonia podría celebrarse en la mansión que la cantante posee en Watch Hill. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja indican que, al revisar la lista de invitados, se dieron cuenta de que necesitaban un espacio más amplio que su residencia privada, optando finalmente por el Ocean House, ubicado a poca distancia de su propiedad.

La elección de la fecha, 13 de junio de 2026 (13/6/26), no sería casual. Los seguidores de Swift, conocidos como “Swifties”, saben que el 13 es su número favorito. Además, según análisis de numerología popular, la suma de los dígitos de esta fecha (6+1+3+2+6) da 18, y a su vez 1+8 es igual a 9.

En numerología, el número nueve simboliza el final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, lo que podría interpretarse como un guiño simbólico de la artista a esta nueva etapa con Kelce, de 36 años.

Con esta maniobra, Swift aseguraría uno de los lugares más emblemáticos y pintorescos de la costa este de Estados Unidos para uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo.

