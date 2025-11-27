Revelan que Taylor Swift fue testigo de una discusión de Ryan Reynolds con Justin Baldoni

Una filtración de documentos legales, de Wayfarer Studios, reveló el tenso momento en el que Ryan Reynolds confrontó al director Justin Baldoni por supuestas preocupaciones sobre discriminación por peso en el set de la película It Ends With Us, un altercado del que, supuestamente, fueron testigos Taylor Swift y Hugh Jackman.

La información surge de una cronología de eventos presentada en la batalla legal que enfrenta a la actriz Blake Lively contra su coprotagonista y director, Justin Baldoni. La demanda, presentada por Lively en diciembre de 2024, alega acoso sexual y represalias, cargos que Baldoni niega.

La confrontación

Según el documento legal, el 25 de abril de 2023, Baldoni visitó el ático de Reynolds y Lively en Nueva York. Fue allí donde Ryan Reynolds, de 49 años, le expresó a Baldoni su malestar por haber preguntado sobre el peso de una mujer, refiriéndose a un incidente durante la preproducción de la película.

Reynolds y Lively afirmaron que Baldoni estaba criticando el peso de Blake, lo que dejó al director “completamente avergonzado”. El documento indica que Baldoni se disculpó en repetidas ocasiones e incluso llegó a llorar.

Lo más llamativo de la cronología es la afirmación de que los amigos más cercanos de la pareja, Taylor Swift, de 35 años, y Hugh Jackman, de 57, “también estaban presentes en el apartamento en el momento” de la reunión. Los representantes de ambos famosos se negaron a comentar el asunto cuando fue consultado por la revista People, de acuerdo al informe.

La batalla entee Blake Lively y Justin Baldoni inició en diciembre de 2024.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP, File.

La demanda de Lively acusa a Baldoni de “buscar formas discretas de criticar su cuerpo y peso”, alegando que se sintió humillada al descubrir que el director había contactado a su entrenador físico sin su permiso, insinuando que quería que bajara de peso en dos semanas.

Por su parte, la defensa de Baldoni, que presentó una contrademanda de 400 millones de dólares (luego desestimada), argumenta que su cliente contactó al entrenador por una razón puramente práctica: preguntar el peso de Lively para poder entrenar los músculos de la espalda para una escena de levantamiento y así “evitar lesiones”, dado que sufre de problemas de espalda de por vida. Sus abogados describieron la pregunta como “razonable y de buena fe” y calificaron la confrontación con Reynolds como tan “agresiva” que Baldoni no tuvo más opción que disculparse.

Tanto Taylor Swift como Hugh Jackman figuran en la lista de posibles testigos presentada por el equipo legal de Blake Lively. La presencia de Swift en este caso ya había generado titulares anteriormente, cuando en mayo los abogados de Baldoni intentaron citarla para declarar.

Taylor Swift rechazó declarar

Sin embargo, la representante de la cantante fue contundente al distanciarla de la producción. En un comunicado, afirmó que Swift “nunca puso un pie en el set”, “no participó en ningún casting o decisiones creativas” y ni siquiera vio la película hasta semanas después de su estreno.

Aclaró que su única conexión con el filme fue permitir el uso de su canción ‘My Tears Ricochet‘, y acusó a la otra parte de utilizar su nombre para crear “clickbait sensacionalista”.

Seguir leyendo: