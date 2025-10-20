¿Cuáles son todos los récords que ha roto Taylor Swift con The Life of a Showgirl?

Taylor Swift ha establecido una serie impresionante de récords con su nuevo álbum The Life of a Showgirl, consolidando aún más su legado como una leyenda contemporánea de la música.

Lanzado el pasado 3 de octubre, The Life of a Showgirl le otorgó su 15º álbum No. 1 en la lista Billboard 200, superando a Drake y Jay-Z como la artista solista con más álbumes en la cima.

Entre los récords más destacados es del que haber logrado posicionar las 12 canciones del álbum en los 12 primeros puestos del Billboard Hot 100. Además, la cantante logró completar el top 10 del Hot 100 en tres ocasiones diferentes, un récord absoluto.

En ventas, el álbum logró debutar con 3,5 millones de unidades en solo cinco días, superando la marca de Adele con 25 como la semana más exitosa en la era moderna de Billboard 200 (que inicia en 2014).

The Life of a Showgirl también es el álbum con la mayor venta en la década y es la cuarta vez que Swift supera el millón de copias vendidas en su primera semana, algo que ningún otro artista ha conseguido en la era digital.

En formato vinilo, el álbum también rompió récords modernos con 1.2 millones de copias vendidas en Estados Unidos en solo una semana, superando su propio récord.

En streaming, Spotify reportó que es el álbum más reproducido en un solo día en 2025 y su canción de apertura, “The Fate Of Ophelia”, fue la más escuchada en un solo día en la historia de la plataforma.

The Life of a Showgirl generó una respuesta multimodal con su filme promocional Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, que recaudó 46 millones de dólares globalmente en solo tres días, posicionándose como la película con mejor taquilla ese fin de semana.

Estos logros marcan un nuevo estándar en la carrera de Taylor Swift, consolidándola como la artista más influyente y exitosa de su generación en múltiples formatos.

Seguir leyendo:

· Taylor Swift cierra su The Eras Tour con un documental y una nueva película

· Taylor Swift respondió a las críticas a su nuevo álbum: “No soy la policía del arte”

· Taylor Swift niega haber rechazado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl