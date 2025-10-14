Taylor Swift conquista el Billboard Hot 100 con las canciones de su nuevo álbum

Taylor Swift sigue haciendo historia con su nuevo álbum. La cantante estadounidense logró conquistar los primeros 12 lugares del Billboard Hot 100 con las canciones de The Life of a Showgirl.

Esta semana, Billboard compartió en sus redes sociales que las doce canciones que le dan forma al nuevo álbum de Taylor Swift, el duodécimo de su carrera, ocupan los primeros doce puestos del álbum.

El tema “The Fate of Ophelia” lidera la lista en el puesto número 1, seguida por “Opalite” en el segundo lugar y “Elizabeth Taylor” en el tercero, completando un dominio total del top 12.

Esta hazaña amplía aún más el legado e influencia artística de Taylor Swift, alcanzando su decimotercer número uno en la lista Hot 100 y reafirmando su posición como una de las artistas más influyentes y exitosas del siglo XXI.

Este logro marca un nuevo récord histórico para la cantante, que ya había destacado en años anteriores con otros álbumes y canciones que dominaron las listas.

La magnitud de su éxito se refleja no solo en la cantidad de posiciones ocupadas en el Hot 100, sino también en la conexión que mantiene con su público a través de una evolución constante en su música y estilo.

The Life of a Shadow, lanzado el pasado 3 de octubre, sigue consolidando el estatus de Taylor Swift como ícono cultural.

Tras su lanzamiento, el álbum también ha logrado récords en ventas. The Life of a Shadow vendió 4.002 millones de unidades en Estados Unidos en su primera semana, superando el récord anterior de Adele con su álbum 25 de 2015, y convirtiéndose en la semana más exitosa en la era moderna de las listas Billboard 200 para una artista solista.

El álbum también rompió récords en venta de vinilos, con 1,2 millones de unidades vendidas en un solo día, un logro sin precedentes.

En plataformas de streaming, The Life of a Showgirl estableció récords de reproducciones diarias en Spotify, Apple Music y Amazon Music, con 250 millones de streams en su debut según Spotify.

