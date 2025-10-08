Taylor Swift niega haber rechazado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Hasta hace algunas semanas mucho se habló sobre la posibilidad de que la cantante Taylor Swift fuera la encargada de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, especialmente luego de que Roger Goodell, Comisionado de la NFL, asegurara que ella era la primera opción dentro de la lista y las posibilidades de verla en el show eran muy altas.

Sin embargo, vaya sorpresa se llevó el público al anunciarse que, en realidad, será el boricua Bad Bunny quien amenizará el famoso Halftime show el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium. Es de cara a esta noticia que la intérprete de “You Belong with Me” salió a desmentir los rumores de que en algún momento existió una oferta formal para dicha presentación.

Durante su reciente paso por el programa “The Tonight Show” con Jimmy Fallon, Taylor Swift explicó que si bien estuvo en contacto con Jay-Z y su equipo de producción del show, la llamada solo tuvo fines de consulta.

“Jay-Z (organizador del espectáculo) siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos son ​​muy cercanos. A veces llaman y preguntan: ‘¿Qué opinas de…?’ Y eso no es, como una oferta oficial ni una conversación en la sala de conferencias, sino más bien: ‘¿Qué opina de ello en general?'”, detalló al presentador.

Al ser cuestionada si le hubiera gustado presentarse en la edición 2026, la estrella de la música indicó que por el momento no quiere distraerse en un proyecto de este calibre, especialmente cuando su prometido Travis Kelce se encuentra disputando un lugar para el Super Bowl junto a los Kansas City Chiefs.

“¿Te imaginas si está ahí fuera cada semana, arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo digo, ‘Me pregunto cuál debería ser mi coreografía? Creo que deberíamos hacer dos versos de ‘Shake It Up’, en ‘Blank Space’, en ‘Cruel Summer’, ¡eso sería genial!’“, detalló.

A pesar de esta forma de pensar, Taylor Swift confesó que el atleta sería el más feliz de que esta posibilidad se hiciera realidad: “Esto no tiene nada que ver con Travis; a él le encantaría que lo hiciera. Pero estoy demasiado concentrada”, finalizó.

