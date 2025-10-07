Selena Gomez mostró el emotivo momento que vivió con Taylor Swift antes de su boda | VIDEO

A poco más de una semana de haber contraído matrimonio con el productor musical Benny Blanco, Selena Gomez continúa compartiendo detalles de su fecha especial. En esta ocasión fue turno de una mirada inédita a los momentos que compartió junto a su amiga por casi dos décadas, Taylor Swift.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de “Only Murders in the Building” colocó una publicación dedicada a la cantante ganadora del Grammy, a quien agradeció por su presencia y apoyo en este monumental paso.

El post consistió en un carrusel de que incluyó fotografías y videos nunca antes vistos de Selena Gomez y Taylor Swift mientras celebran con copas en mano y se abrazan durante la recepción del enlace matrimonial celebrado el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

Sin embargo, hubo un contenido que acaparó la atención de los internautas y que sirvió como prueba del gran lazo de amistad que une a las famosas. Se trató de un video que muestra el momento exacto en el que Gomez completa los últimos detalles de su arreglo con la colocación del velo y Swift reacciona de forma conmovedora.

El breve clip, filmado por la intérprete de “You belong with me” y ” The Fate of Ophelia”, capturó la emoción de su amiga por finalmente llegar al altar junto a Benny Blanco: “¡Estoy tan feliz! ¡Por fin me voy a casar!”, se le escucha decir mientras observa su look de novia frente al espejo.

Por su parte, Taylor Swift exclama con admiración ante el resultado final: “¿Estás hablando en serio? ¡Mírala, oh Dios mío!”.

Selena Gomez rinde homenaje a su amistad con Taylor Swift

De acuerdo con la recién casada, el motivo de su conmovedora publicación fue celebrar la amistad de dos décadas que mantiene con la cantautora, así como al reciente lanzamiento de su nuevo material discográfico “The Life of a Showgirl”.

“En honor a SHOWGIRL… bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después, gator. Te amo por siempre, @taylorswift“, escribió Gomez junto al post que a solo unas horas de haber sido compartido ya recaudaba más de 8 millones de likes y miles de comentarios.

Dentro de dicha sección, sus seguidores más fieles dejaron mensajes como: “La mejor amistad”, “Voy a llorar, la amistad más dulce”, “Dos reinas”, “Dios, las amo tanto”, “Su felicidad irradia, verdaderamente contagiosa”, “El dúo más icónico” y “La forma en la que siempre están la una para la otra… es una amistad tan bonita, reinas apoyando a las reinas para siempre”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda de ensueño con Benny Blanco

• Selena Gomez lanzó set de Rare Beauty inspirado en el maquillaje de su boda

• Quiénes fueron las parejas de Selena Gómez, antes de casarse con Benny Blanco

