Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda de ensueño con Benny Blanco

A solo unos días de llegar al altar con el productor musical Benny Blanco, Selena Gomez ha decidido poner fin a las especulaciones y dar una mirada inédita a los detalles más destacados de su boda, incluyendo los tres vestidos de novia que portó durante la velada. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Tal y como lo hizo la noche del pasado sábado 27 de septiembre, la protagonista de “Only Murders in the building” recurrió a su cuenta de Instagram para colocar un carrusel de imágenes donde finalmente dejó ver a detalle el despampanante vestido de novia que lució para su ceremonia nupcial: un diseño de cuello halter y falda extendida, cortesía de la marca Ralph Lauren.

Sin embargo, el despliegue de estilo no terminó allí, pues con las postales publicadas, Selena Gomez dejó ver que durante la velada lució otros dos vestidos de novia de la misma casa de moda.

A la par de esta revelación, la intérprete de temas como “Good for you” y “Naturally” compartió un vistazo a la conexión que mantiene con su ahora esposo, Benny Blanco. Esto a través de algunas imágenes donde se les aprecia haciendo su entrada triunfal a la recepción, bailando, brindando y compartiendo uno que otro cariñito.

Asimismo, Selena Gomez respondió a los cuestionamientos sobre quién la entregó en el altar. Se trató de su abuelo materno, David Michael Cornett, con quien también protagonizó una conmovedora fotografía que inmortalizó este momento.

Esta muestra de lo ocurrido durante su noche especial no tardó en convertir a la famosa de 33 años en el blanco de decenas de piropos y mensajes de cariño por parte de sus fanáticos, así como de uno que otro famoso que se hizo presente en la sección de comentarios bajo su post.

Tal fue el caso de la cantante y actriz Sofia Carson, Lily Collins, Jennifer Stone y el maquillista de las estrellas, Hung Vanngo. Este grupo de famosos expresó su cariño y emoción por esta nueva etapa dentro de la vida de Selena con mensajes como: “Estás radiante, estoy muy feliz por ti”, “La más hermosa”, “Toda una princesa”, “Eres la novia más hermosa del mundo” y “¡Este es tu ‘felices para siempre’, no podría ser más feliz por ti! Felicidades a ti y a Benny”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: ¿Quién llevó a la cantante al altar?

• Quiénes fueron las parejas de Selena Gómez, antes de casarse con Benny Blanco

• Benny Blanco sobre su boda con Selena Gómez: “Me casé con una princesa Disney de la vida real”