Quiénes fueron las parejas de Selena Gómez, antes de casarse con Benny Blanco

El romance entre Selena Gomez y Benny Blanco se convirtió rápidamente en una de las historias más comentadas de la industria del entretenimiento. Lo que comenzó como una amistad profesional evolucionó en pocos meses hacia una relación sólida, visible y cargada de muestras de afecto público.

Desde junio de 2023, ambos aparecieron juntos en eventos y redes sociales, consolidando un vínculo que atrajo la atención constante de medios y fanáticos. Tras varios meses de rumores, la pareja decidió formalizar su relación con una boda que prometía ser emotiva y espectacular.

La esperada ceremonia se celebró este fin de semana en una finca privada de Montecito, California. El lugar fue transformado en un lujoso refugio nupcial, diseñado para resguardar la intimidad de los novios y sus invitados más cercanos, lejos de los reflectores mediáticos.

Con el objetivo de garantizar privacidad absoluta, la pareja destinó cerca de $300,000 dólares en medidas de seguridad. Se incluyeron guardias armados, accesos controlados, patrullas permanentes y tecnología anti-drones para evitar la intromisión de paparazzi durante el evento.

La boda, rodeada de estrictas medidas de confidencialidad, contó con un ambiente exclusivo y festivo. Aunque no se difundieron imágenes oficiales al instante, allegados a los novios anticiparon que la celebración reunió a familiares y amigos cercanos, además de varias personalidades de la industria musical.

Recorrido amoroso de Selena Gómez

La trayectoria sentimental de Selena Gomez ha sido ampliamente seguida a lo largo de los años. Su relación intermitente con Justin Bieber y su noviazgo con The Weeknd marcaron etapas significativas en su vida personal, convirtiéndose en episodios muy comentados en la prensa internacional.

En entrevistas pasadas, la cantante y actriz se describió como una mujer que ama intensamente. En 2017 declaró que entrega su corazón y su alma por completo a la persona que elige, revelando que esa forma de amar ha definido sus experiencias sentimentales.

En 2020, Gomez reflexionó sobre la dificultad de mantener relaciones normales siendo celebridad. Reconoció que muchas figuras del medio terminan saliendo entre sí porque comparten contextos y buscan comprensión mutua. Para ella, encontrar un compañero creativo era parte de ese proceso.

Tras sus altibajos amorosos, Gomez decidió priorizarse y pasar un periodo prolongado de soltería. En una entrevista con The Wall Street Journal en 2020 aseguró haber estado sola por más de dos años, etapa que le permitió enfocarse en su vida personal y profesional.

El giro llegó en diciembre de 2023, cuando confirmó públicamente su relación con Benny Blanco. La artista reveló que llevaban medio año saliendo, manteniendo inicialmente la relación de manera discreta hasta sentirse lista para hacerlo oficial frente a sus seguidores.

Un año después, en diciembre de 2024, Gomez anunció su compromiso con el productor musical. Desde entonces, la pareja compartió momentos de complicidad y proyectos conjuntos, fortaleciendo una relación que finalmente culminó en una boda celebrada con gran expectativa mediática.

Con esta unión, Selena Gomez y Benny Blanco escriben un nuevo capítulo en sus vidas, consolidando un romance que pasó rápidamente de la amistad a la formalidad. La ceremonia en Montecito simboliza la estabilidad y madurez alcanzada por ambos artistas en el plano personal.